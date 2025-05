Vox presiona al PP para que rompa toda relación con Sánchez: «España con este Gobierno no funciona»

Vox lo tiene claro, España «con este Gobierno no funciona» y los hechos no hacen más que demostrarlo. Los últimos son el apagón que dejó sin electricidad a toda la península Ibérica y el caos en la red ferroviaria. Aunque lleva ya meses ... pregonando una «distancia infinita» con el Ejecutivo, el partido de Santiago Abascal cree que la actualidad no hace más que confirmar sus avisos y presiona al Partido Popular para que rompa cualquier línea de conexión con Pedro Sánchez.

«Nos lo están robando todo y no vamos a dejar de denunciarlo —ha censurado este martes en rueda de prensa en el Congreso la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán—. Es fundamental ejercer una oposición absolutamente implacable en todos los frentes. No caben negociaciones, pactos ni acercamientos de ningún tipo. El que lo haga estará contribuyendo a que Pedro Sánchez permanezca en La Moncloa». Vox extiende esta «distancia total» con el Gobierno a cualquier línea de comunicación que permanezca abierta. «Ni conversaciones ni reuniones en Moncloa», ha insistido Millán. El partido lleva ya años sin ningún contacto con el Ejecutivo. Por ejemplo, Sánchez no incluyó al partido en la ronda de contactos que celebró para discutir sobre el gasto en defensa; aunque Abascal dijo que en cualquier caso no hubiera ido. También en Vox censuran el leve acercamiento que tuvo Alberto Núñez Feijóo con Sánchez la pasada semana con motivo del apagón, aunque el PP ha registrado comisiones de investigación parlamentarias ante la escasa información recibida. Noticia Relacionada Sánchez intenta evitar que el apagón cuestione toda su política energética Paloma Esteban Gana tiempo con Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica, que ejecuta la hoja de ruta verde del Ejecutivo Millán ha censurado que nadie dimita por la falta de luz que dejó a España a oscuras durante horas y ha denunciado la «única razón» para que el Gobierno no haya dado aún todo tipo de explicaciones es que está buscando «una excusa» para «echar la culpa a otros y no asumir responsabilidades». En cuanto a los trenes, Vox ha solicitado en el Congreso la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, y pedido su comparecencia urgente. Un ministro al que ha calificado de «matón» y ha denunciado que se dedique a «tuitear y señalar a personas anónimas en las redes sociales». No a los aranceles y la reducción de jornada En cuanto a la votación del decreto para paliar las consecuencias de los aranceles anunciados por Estados Unidos, que votará esta semana el Congreso, Vox ha confirmado su voto en contra. «Rechazamos los aranceles como rechazamos cualquier medida que perjudique a los productores españoles», ha explicado Millán señalando las políticas climáticas del Gobierno y de la Unión Europea. A cambio, el partido propone una materia de medidas que, entre otros asuntos, reclaman la entrada en España de todos los productos «que no cumplen los estándares europeos» y la reducción del IVA al 0 por ciento para los productos afectados por los aranceles. Tampoco cree que responda a las necesidades reales de los ciudadanos la propuesta aprobada este martes por el Consejo de Ministros para reducir la jornada laboral. «El problema de los españoles no es si trabajan una hora más o una hora menos, el problema es que no hay trabajo», ha denunciado la portavoz en el Congreso. Millán ha defendido que sus votantes, igual que los del resto de partidos, comparten esta postura porque tienen otras necesidades laborales, teniendo en cuenta datos como la cifra de paro juvenil en España o la precariedad laboral. «Es puro sentido común, no hace falta ninguna encuesta para darse cuenta de que esta medida es absolutamente irreal».

