Vecinos del Casco Histórico de Toledo protestarán por el turismo masivo en Navidad coincidiendo con la inauguración de las luces

Un grupo de vecinos del Casco histórico de Toledo han expresado su preocupación ante el inicio de la campaña navideña y han anunciado que este viernes llevarán a cabo una protesta coincidiendo con el encendido de las luces. Será en las Cuatro Calles, al ... inicio de la calle Hombre de Palo, a las 19:00 horas. La protesta pretende visibilizar la creciente preocupación por el impacto que el turismo desordenado está generando en su día a día y reclamar soluciones que permitan un equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de quienes habitan la zona.

En solidaridad con los vecinos, algunos comerciantes apagarán también sus escaparates durante dos minutos para visibilizar «el impacto que el turismo y la saturación de eventos desordenados genera en su día a día», según han señalado en un comunicado remitido desde la librería Hojablanca. El sector comercial reclama al Ayuntamiento soluciones que permitan equilibrar la actividad turística y festiva de la ciudad con la calidad de vida de los residentes. «Hacemos extensivo este llamamiento a todos los comercios para unirse a esta protesta simbólica, porque la masificación no fomenta el consumo, sino que lo desincentiva». afirman.

Los vecinos lamentan que, un año más, la mayor parte de los actos navideños se concentren en el eje Zocodover–Ayuntamiento, con una única vía de paseo iluminada, lo que a su juicio provocará de nuevo el «colapso» de la calle Hombre de Palo y generará molestias tanto para los vecinos como para los establecimientos de la zona.

Los residentes de la calle Hombre de Palo reivindican desde hace tiempo medidas ante la saturación que sufre esta vía durante las fiestas. En esta arteria del casco histórico, donde viven más de una veintena de personas, sostienen que sus peticiones «no están siendo atendidas» por el Consistorio.

La protesta coincidirá con el encendido oficial del alumbrado, un periodo en el que —según denuncian— los problemas se intensifican. Los vecinos advierten de que la situación puede llegar a ser «peligrosa», ya que en momentos de máxima afluencia encuentran dificultades para acceder a sus viviendas y a los garajes. Critican además que este año la fecha de encendido se haya adelantado, lo que supondrá 48 días de actividad turístia masiva.