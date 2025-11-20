Suscribete a
Vecinos del Casco Histórico de Toledo protestarán por el turismo masivo en Navidad coincidiendo con la inauguración de las luces

Algunos comerciantes del centro histórico han anunciado que se suman a su reivindicación apagando durante dos minutos sus escaparates

H. FRAILe

ABC

TOLEDO

Un grupo de vecinos del Casco histórico de Toledo han expresado su preocupación ante el inicio de la campaña navideña y han anunciado que este viernes llevarán a cabo una protesta coincidiendo con el encendido de las luces. Será en las Cuatro Calles, al ... inicio de la calle Hombre de Palo, a las 19:00 horas. La protesta pretende visibilizar la creciente preocupación por el impacto que el turismo desordenado está generando en su día a día y reclamar soluciones que permitan un equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de quienes habitan la zona.

