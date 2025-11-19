Todas las novedades de la Navidad en Toledo: un nuevo belén en Zocodover, cien mil puntos más de luz y un espectáculo en el puente Alcántara

Toledo se prepara para recibir la que el Ayuntamiento define como «la Navidad patrimonial más bonita del mundo», una campaña festiva que este año contará con un presupuesto total de 774.664 euros, de los cuales más de 330.000 se destinan a iluminación. ... El concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano, ha presentado una programación «más ambiciosa que nunca», con el objetivo de superar los tres millones de visitantes registrados el año pasado.

Un nuevo belén para Zocodover, de la mano de Puy du Fou

Entre las principales novedades destaca el nuevo belén instalado en la plaza de Zocodover, fruto de un acuerdo con Puy du Fou. García-Toledano explicó que se trata de «un belén magnífico que va a vestir esta plaza y que hará las delicias de toledanos y visitantes», subrayando que «era necesario un cambio cultural» tras muchos años manteniendo la misma instalación.

Espectáculos renovados y más iluminación que nunca

La Navidad toledana crecerá también en despliegue lumínico. Este año se han instalado más de 1.100.000 puntos LED, alrededor de 100.000 más que en el año pasado, distribuidos en 193 arcos y 393 motivos entre elementos 3D, farolas, calles y techos luminosos.

Una de las grandes apuestas es el nuevo espectáculo de iluminación del puente de Alcántara, que funcionará cada media hora y se suma al renovado show de la Bola de Zocodover. Además, se ha ampliado la iluminación en el barrio de Azucaica, donde ya luce un gran oso navideño, así como en la calle Reyes Católicos y la avenida de Barber, atendiendo a peticiones vecinales.

El recorrido navideño se completa con un photocall «Sigue la Estrella de Toledo» en la Puerta del Vado y el Parque de las Hadas en Recaredo, que «lucirá más que nunca», según apuntó el edil.

Mercadillos, puentes engalanados y el primer heraldo navideño

Los cuatro mercadillos navideños —Ayuntamiento, Zocodover, puente de San Martín y puente de Alcántara— presentan una imagen renovada. García-Toledano agradeció al concejal de Promoción Económica, Juan Marín, su labor para «llenar los puentes de puestos y lograr una decoración majestuosa».

Como novedad destacada, el 3 de enero la ciudad celebrará su primer heraldo navideño, que partirá de Zocodover rumbo al Ayuntamiento y estará compuesto por la compañía ETE y la Banda del Cautivo.

Música, ocio y un Grinch muy especial

La programación musical será uno de los pilares de esta Navidad, con el primer Dial Único, ya con todas las entradas agotadas, y artistas como Pastora Soler, Marta Santos, Nil Moliner, Funambulista, María Toledo, Luz Casal y la Orquesta Vulcano. El tradicional Circo de la Navidad regresará al barrio del Polígono.

En el apartado infantil, la feria de Navidad vuelve con más fuerza e introduce un espectáculo protagonizado por el Grinch, que «llegará molesto» y al que los niños deberán convencer de que «la Navidad es mágica y Toledo inolvidable». La Concejalía de Educación ha organizado visitas escolares con precios reducidos.

No faltará la ya clásica pista de hielo, que «luce como nunca» y que, según el concejal, está realizando un gran esfuerzo para mantener el hielo en condiciones óptimas y ofrecer «un momento único en un lugar mágico».

Con estas novedades, Toledo se prepara para unas fiestas que prometen superar las expectativas. La ciudad encenderá su Navidad este viernes, dando inicio a un mes de actividades, espectáculos y luz con el propósito de consolidarse como uno de los destinos navideños más destacados del país.