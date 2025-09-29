Suscribete a
Temor en Exteriores a que Albares haga una reforma del sistema de oposiciones

La ADE advierte del «peligro» de que ejecute un plan a medida para colocar a afines al PSOE

La Asociación de Diplomáticos Españoles reclama un reunión a Albares tras meses de silencio

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, consulta su móvil durante un acto en el Palacio Real
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, consulta su móvil durante un acto en el Palacio Real
Angie Calero

«Nuestro Ministerio, con su equipo directivo al frente, debería estar involucrado en el proceso de reforma de la Administración General del Estado, incluido el proyecto de Ley de Función Pública, actualmente en trámite parlamentario. Solo su participación en dicho proceso podrá garantizar que las ... especificidades del Servicio Exterior sean tenidas en cuenta. Para elaborar propuestas al respecto, como sabes, podéis seguir contando con la ADE». Así comenzaba la carta que la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) envió al ministro José Manuel Albares el pasado 11 de septiembre. Se ha convertido en costumbre que el ministro no dé acuse de recibo a estas misivas, con las que la ADE vela por los intereses de los miembros de la Carrera Diplomática. Ni siquiera ha accedido Albares a reunirse con los representantes de esta asociación, pese a que el próximo mes de diciembre se cumplirá un año desde que le pidieron la primera reunión, una demanda que no han dejado de reiterarle en varias comunicaciones.

