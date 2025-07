Feijóo exige la dimisión inmediata del fiscal general del Estado: «No puede seguir ni un minuto más»

Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado tajante al pedir la dimisión del fiscal general del Estado, cuyo procesamiento por revelación de secretos ha sido avalado por el Tribunal Supremo este martes. «No puede seguir ni un minuto más«, ha afirmado el presidente del PP en un mensaje difundido en sus redes sociales nada más conocerse la noticia.

Feijóo entiende que «quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos» y de ahí que haya pedido «que debe dimitir inmediatamente».

El procesamiento de García Ortiz responde a la presunta filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, de los que ahora deberá responder en el banquillo de los acusados.

Para el PP, «es una auténtica vergüenza que los españoles tengamos que sufrir a un fiscal general del Estado que es el que tendría que perseguir el delito, perseguir a los delincuentes, siendo encausado, juzgado y sentado en el banquillo de los acusados».

Por eso, ha explicado Ester Muñoz, desde el «PP volvemos a insistir en que no hay otra opción que no sea que Álvaro García Ortiz dimita inmediatamente. España no se merece la vergüenza de tener a su fiscal general del Estado procesado e investigado por la comisión de presuntos delitos».

La portavoz del PP en el Congreso ve una anomalía total con esta situación, que «no está pasando en ningún país de nuestro entorno ni en ningún país democrático» y, por lo tanto, vuelven «a exigir con mayor firmeza la dimisión inmediata del fiscal general del estado. No hay más salidas, no hay más puertas que abrir, tiene que dimitir».