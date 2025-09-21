Suscribete a
ABC Premium

La inquietante regresión del PSOE sanchista

«Si en 1934 el pretexto para subvertir el resultado de las urnas que dieron la victoria a las derechas fue el miedo al fascismo, el alibi de 2025 es etiquetar de fascista al adversario político»

'Els bons': esa corrupción de los demonios

Perdo Sánchez, esta semana en el Congreso
Perdo Sánchez, esta semana en el Congreso EP
Sergi Doria

Sergi Doria

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando no hay nada que ofrecer a la ciudadanía, el líder opta por el caos. Lo hizo Stalin en los procesos de Moscú, Mao con la Revolución Cultural; lo hizo una Convergencia podrida por la corrupción pujolista: Mas abrió las espuertas del 'procés', sus ... humeantes barricadas y los CDR. Lo hace Netanyahu prolongando la guerra en Gaza hasta extremos insostenibles para tapar los casos pendientes de corrupción.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app