Santos Cerdán firmó el contrato de Servinabar porque tras las elecciones «era un mar de dudas», según su socio

El empresario guipuzcoano investigado en el Tribunal Supremo por si entregó mordidas al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, indicó ante el juez Leopoldo Puente y a preguntas sólo de su abogado que el ex número tres del PSOE «no ha tenido ... nunca relación con Servinabar», la compañía navarra que se llevó en Unión Temporal de Empresas con Acciona cinco contratos de obra pública.

En la transcripción de su declaración, a la que ha tenido acceso ABC, el empresario indicó que con Cerdán tuvo «una relación personal», pero aseveró que desde que creó esa empresa alrededor de 2015 ha sido «socio o administrador único» y que «el carácter de universalidad» no lo perdió «nunca».

Preguntado por el contrato de compraventa de participaciones que firmó en 2015 con el político socialista, indicó que el mismo se enmarca tras las elecciones del Parlamento navarro, «en las que el PSN tiene un resultado nefasto y se va a la oposición». «El señor Santos estaba muy tocado porque, lógicamente, había dirigido la campaña», indicó, para recordar que le comentó que «estaba pensando seriamente dejar la política» por lo que él le planteó que tenía «un proyecto bonito, de la mina Muga» y le dio «la oportunidad» de que se sumara con él.

Noticia Relacionada Cerdán denuncia que el juez ordenó su prisión porque se buscaba su confesión Carmen Lucas-Torres Su defensa recurre el auto de entrada en la cárcel afirmando que la finalidad es «radicalmente ilegítima»

«(Cerdán) Es un mar de dudas, cada 5 minutos es una cosa, entonces se procede a elaborar un borrador de escritura, un borrador de escritura que establece las condiciones en el futuro», indicó ante el juez el empresario, que añadió que «todos saben que un borrador de escritura solo se puede otorgar en escritura pública ante notario» y que, «evidentemente, eso no fue para adelante» porque Cerdán «decidió continuar en política».

«No fuimos al notario, no pagó 6.000 euros, dijo 'no' decididamente y rompió su papel, (…) pero a mí me gusta guardar las cosas», indicó para justificar que apareciera ese contrato en su domicilio cuando fue registrado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «La UCO ha podido comprobar en mi casa que tengo documentos de negocios que terminaron hace 20 años (…) proyectos que no han salido adelante, entre ellos estaba éste y alguno más», puntualizó.

Por otro lado, hizo referencia a la aportación de 4.500 euros que hizo a la fundación Fiadelso, vinculada a la familia del exministro José Luis Ábalos. De ese asunto concretó que el objeto de esta fundación le pareció «interesante» y que la aportación fue «aislada».

«Como ustedes saben, estas -aportaciones a ONG- se deducen fiscalmente», dijo, para añadir que también dio dinero a empresas, a «un equipo de fútbol femenino de Navarra, a un equipo de Madrid, a Save the Children» y a asociaciones de lucha contra el cáncer. «Tengo un montón de aportaciones y esta es una más», dijo.

Asimismo, indicó que tuvo a sueldo durante 9 meses en 2017 a Koldo García, quien más tarde se convertiría en asesor del ministro Ábalos, y que el acuerdo con él era que le consiguiera obras en Navarra. «Obra privada siempre», puntualizó para luego subrayar que «es una época en la que el señor García (Koldo) está por Navarra, no tiene ningún cargo público, y no tiene posibilidad de (acceso) a ningún cargo público porque (el PSOE) está en la oposición».

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón lamentó que cada vez sea «más frecuente» que los investigados solo respondan a su abogado, como fue el caso de Cerdán, y puntualizó que de esta forma «rara vez se incorporan preguntas que contengan referencias concretas a indicios de criminalidad que obran en el procedimiento». «Permite, además, que el investigado dé explicaciones sin capacidad de repreguntar ni de matizaciones», apuntó tras interesar que se le retirara el pasaporte al empresario