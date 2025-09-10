Sánchez insiste en que la llegada de inmigración irregular se ha reducido, pero Marlaska ignora la ruta Balear

Cuando la declaración de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en los juzgados de plaza de Castilla y la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado han dado tregua, la inmigración irregular ha sido uno de los asuntos que han centrado ... el debate de la primera sesión de control al Ejecutivo de este nuevo curso político.

El aumento de llegadas a Baleares, el reparto interterritorial de los menores no acompañados hacinados en Canarias y los altercados entre extranjeros y locales que se han producido en la localidad murciana de Torre Pacheco o en los centros de acogida de Madrid, han empujado la inmigración al centro del discurso de los dos grandes partidos de la oposición. Así ha querido comenzar su intervención Santiago Abascal, preguntando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿cuánto le cuesta a los españoles la inmigración irregular?

También le ha instado a responder por un aluvión de agresiones sexuales presuntamente perpetradas por extranjeros. Una intervención de alto voltaje, marca de la casa, que ha terminado con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, retirando del diario de sesiones la conclusión del líder de Vox. «Le voy a recordar lo que piensan los españoles de usted; es un corrupto, un traidor y un indecente».

Sánchez no ha hecho aprecio y ha asegurado que este año se ha reducido llegada la irregulares en un 30% en términos globales y 50% solo en las islas canarias. «Aplicamos un política de control de fronteras, lucha contra las mafias que trafican con personas y promocionamos la inmigración irregular». La realidad, tal y como ha explicado el presidente, es que España atraviesa un reto demográfico importante por la falta de relevo generacional. «No quieren inmigrantes, pero tampoco políticas que promueven la natalidad», ha recriminado al líder de Vox, que este lunes se abstuvo en la votación para ampliar las retribuciones por permisos parentales. «La opción de nuestra sociedad es ser prósperos y abiertos o pobres y cerrados», concluyó Sánchez. Una de las muchas dicotomías planteadas durante el debate.

Por su parte, el Partido Popular, lanzó una pregunta en este sentido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cobra especial importancia teniendo en cuenta que la baronesa popular, Marga Prohens, presidenta del Gobierno de Baleares, está lidiando en solitario con la nueva y consolidada ruta migratoria de Argelia hasta el archipiélago. Este martes además, la presidenta insular anunció que el Gobierno le ha negado la condición de «contingencia migratoria», un mecanismo que se puso en marcha para poder derivar a inmigrantes de un territorio tensionado a otros, pero el Ministerio de Juventud aseguró que no cumplen el requisito de triplicar por tres la capacidad ordinaria de acogida.

«La inmigración es ya la principal preocupación de los españoles señor Marlaska. ¿Sigue usted negando la existencia de la ruta balear?», ha interpelado el diputado popular José Marí Bosó. «Le voy a referir a datos», ha contestado el titular de Interior, quien también ha querido celebrar la reducción del flujo de llegadas a Canarias, aunque no ha hecho referencia a las Baleares.

Mientras en el PP tienen la vista puesta en las políticas migratorias de países como Italia o Grecia, Marlaska ha insistido en que España ha recibido la mitad de inmigración irregular por vía marítima de ambos estados. «Además, no me meto en sus políticas porque soy inteligente y trabajo en coordinación con la Comisión Europea», ha declarado el ministro que aspira a que España sea uno de los países que lidere la implantación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Una respuesta que no ha convencido al diputado popular que ha asegurado que Prohens ya advirtió de la consolidación de la nueva ruta mediterránea con destino al archipiélago, pero que el Gobierno continuó «agraviando» a Argelia, que ahora permite un éxodo masivo con destino a España.

PP y Vox parecían estar este miércoles en plena sintonía, lo ha deslizado incluso el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no se refería concretamente al asunto de la inmigración, pero es una afirmación que se podría aplicar al tono de ambos, aunque salvando la distancias, y los asuntos que han considerado prioritarios durante la primera parte de la sesión de control.