Sánchez culpa al PP de la «crisis institucional y territorial» de Cataluña: «Yo no era presidente en 2017»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha responsabilizado este viernes al Partido Popular de la «crisis institucional y territorial» que se desarrolló Cataluña en 2017 a raíz de las llamadas 'leyes de desconexión' que aprobó el Parlamento catalán y el referéndum ilegal del 1 de Octubre. Sánchez ha acusado al PP de «polarizar» a la ciudadanía y «confrontar» por oponerse a la ley de amnistía que, insiste el presidente, «favorecerá la convivencia» y el «encuentro» en la sociedad catalana y española.

«Y aquellos que fueron responsables de aquella crisis institucional y territorial que es el PP, es sorprendente que no se sientan interpelados y se sientas ajenos a una crisis que ellos contribuyeron a alimentar y desarrollar», ha expresado el presidente Sánchez en su intervención en el foro económico hispano-chileno, organizado con motivo de su visita a Santiago de Chile junto a su homólogo en este país, Gabriel Boric.

En 2017, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Carta Magna con el apoyo del PSOE de Sánchez para frenar la declaración unilateral de independencia que impulsó el hoy fugado de la justicia Carles Puigdemont. El 155 permite al Ejecutivo obligar a una comunidad autónoma a cumplir la ley si está actuando en contra de la Constitución. Una decisión política drástica y que el independentismo tilda ahora de represión, al igual que la actuación policial y el desempeño judicial contra los delitos cometidos por los líderes del 'procés'.

Sánchez ha justificado que él no era presidente en 2017, e insistido en que desde aquel año, Cataluña arrastra la crisis derivada del 'procés' independentista de cuya escalada ha culpado a la derecha por posicionarse en contra del «diálogo» y la «convivencia» pero, sobre todo, señalando al Partido Popular. «La tarea de un gobierno no es polarizar, no es confrontar, es construir convivencia, y eso es lo que estamos haciendo con la ley de amnistía, superar unas consecuencias judiciales que desde el año 2017 la política y la sociedad española viene arrastrando», ha defendido Sánchez.

El presidente del Gobierno ha subrayado la constitucionalidad de la ley de amnistía que se desbloqueó ayer en la Comisión de Justicia tras el acuerdo de PSOE, Junts y ERC mediante una enmienda transaccional. El texto definitivo se debatirá en el Pleno del Congreso del próximo jueves 14 de marzo y después viajará al Senado para su posterior entrada en vigor. El PP, a pesar de tener mayoría absoluta en la cámara territorial, no podrá retrasarla más de dos meses ni tumbarla, así que se espera que la norma entre en vigor a final de mayo.

La Comisión de Venecia

«Tenemos un dictamen de la Comisión de Venecia que nos apuntó algunas mejoras que necesitaba el proyecto de ley de amnistía, que entró constitucional y va a salir acorde con el Derecho Europeo como no puede ser de otra manera para una gran democracia como es la española, veremos como la derecha política española siempre falla a las grandes citas y esta es una gran cita por la reconciliación y la concordia entre españoles», ha justificado Sánchez.

No obstante, el informe de la Comisión de Venecia es crítico con la proposición de ley y sugiere que se necesita una reforma constitucional para realizarse, así como critica el procedimiento de urgencia elegido por el Gobierno y advierte de que no debe cubrir a individuos específicos, en relación con que las exigencias de Junts han servido para intentar cubrir a Puigdemont y amnistiar los delitos por los que se le investiga.