Salto, sobre la urgencia para que mandara el mail de la filtración: «Tiene que ser ahora, el fiscal general no puede esperar»

El fiscal de delitos económicos Julián Salto, encargado de las diligencias preprocesales por el presunto presunto fraude a Hacienda de Alberto González Amador, ha detallado ante el tribunal que juzga al fiscal general, Alvaro García Ortiz, la cronología del caso y cómo efectivamente ... en el correo reservado del 2 de febrero de 2024 (que acabó filtrado a la prensa), el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso contactó con él para buscar una conformidad. Algo «habitual», ha dicho, en este tipo de procedimientos para evitar ir a juicio. Ha reconocido que inicialmente se trataba de «un asunto de fraude fiscal más que adquirió una trascendencia inusual» el 7 de marzo, cuando se le informó de que el investigado era la pareja de la presidenta autonómica.

Salto ha señalado que tras publicarse el 12 de marzo en el 'Diario.es' la noticia sobre un fraude de 350.951 euros por parte de González Amador, se reunió con sus superiores de la Fiscalía, a los que les avanzó que el procedimiento avanzaba hacia una conformidad, que el investigado reconocería los hechos y pagaría la cantidad defraudada. Sin embargo, al publicar 'El Mundo' a las nueve y media de la noche del día siguiente que la Fiscalía ofrecía un pacto a González Amador (cuando había sido al revés), saltaron todas las alarmas y empezaron a requerirle de forma precipitada los correos intercambiados con la defensa. Salto ha reconocido que tener que informar a esas horas y en esas circunstancias (estaba en un partido de fútbol más allá de las 23 horas) no le había pasado nunca, pero que la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, le comunicó que García Ortiz lo estaba esperando. «Tiene que ser ahora porque el fiscal general no puede esperar (...) Nos hemos comprometido», le dijo.

Bajo presión, y en medio de un partido de fútbol, el fiscal buscó en su dispositivo móvil los correos y se los envió a sus superiores, tanto a la fiscal provincial Rodríguez como a la superior, Almudena Lastra, para demostrar que todo era normal, que se trataba de una comunicación ordinaria entre fiscales y abogados y que, en contra de lo que publicaba 'El Mundo', él no había ofrecido tal pacto, que era «mentira, una campaña de desinformación».

Ha enmarcado las explicaciones en que su superior le pedía cumplir con lo solicitado en una dación de cuentas, prevista en el Estatuto del Ministerio Fiscal, y no le sorprendió porque la «particularidad» del asunto era la relación del investigado con la presidenta.

A preguntas de la defensa de García Ortiz y de la Fiscalía, que se han esforzado en extender la sospecha de la filtración a «otras personas» que podrían haber tenido acceso a ese correo, Salto ha negado que se le diera ninguna orden, indicación o sugerencia para impedir un pacto de conformidad con el letrado de González Amador.

En sus respectivos interrogatorios, la Abogacía del Estado y la Fiscalía -representadas por Consuelo Castro y Ángeles Sánchez Conde- han intentado dejar caer la posibilidad de que fueran otras personas y no García Ortiz quienes filtraron el correo con datos de la defensa de González Amador. De ahí que hayan insistido en el acceso, por parte de otros funcionarios, a carpetas compartidas en la Fiscalía sobre expedientes abiertos.