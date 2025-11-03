Suscribete a
Torres agilizó personalmente el cobro de la empresa de la trama de las mascarillas

Salto, sobre la urgencia para que mandara el mail de la filtración: «Tiene que ser ahora, el fiscal general no puede esperar»

El fiscal que negoció con el letrado de González Amador reconoce como testigo que nunca había tenido que dar información «a esas horas, tan tarde»

El fiscal de Tecnología de Madrid niega que exista el protocolo de borrado con el que García Ortiz justificó que su móvil tuviera «cero mensajes»

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

El fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, llega al Tribunal Supremo
El fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, llega al Tribunal Supremo

Carmen Lucas-Torres y Nati Villanueva

El fiscal de delitos económicos Julián Salto, encargado de las diligencias preprocesales por el presunto presunto fraude a Hacienda de Alberto González Amador, ha detallado ante el tribunal que juzga al fiscal general, Alvaro García Ortiz, la cronología del caso y cómo efectivamente ... en el correo reservado del 2 de febrero de 2024 (que acabó filtrado a la prensa), el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso contactó con él para buscar una conformidad. Algo «habitual», ha dicho, en este tipo de procedimientos para evitar ir a juicio. Ha reconocido que inicialmente se trataba de «un asunto de fraude fiscal más que adquirió una trascendencia inusual» el 7 de marzo, cuando se le informó de que el investigado era la pareja de la presidenta autonómica.

