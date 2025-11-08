Suscribete a
Puigdemont teme que Sánchez e Illa pacten un adelanto electoral conjunto

La opción de ir a las urnas en 2026 fue uno de los motivos de la ruptura con el PSOE

Puigdemont el día que anunció la ruptura con Sánchez
Joan Guirado

Junts trabaja con la perspectiva de un adelanto electoral tanto en Cataluña como en España a mediados de 2026. Los posconvergentes están convencidos de que Pedro Sánchez y Salvador Illa apretarán el botón de los comicios, a finales del primer trimestre del ... año que viene o inicios del segundo, para «beneficiarse mutuamente de una convocatoria conjunta». De producirse, se trataría de un escenario inédito, ya que hasta ahora «se había respetado la autonomía de Cataluña» y nunca, desde la Transición, se habían hecho coincidir las citas electorales.

