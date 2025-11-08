Puigdemont teme que Sánchez e Illa pacten un adelanto electoral conjunto

Junts trabaja con la perspectiva de un adelanto electoral tanto en Cataluña como en España a mediados de 2026. Los posconvergentes están convencidos de que Pedro Sánchez y Salvador Illa apretarán el botón de los comicios, a finales del primer trimestre del ... año que viene o inicios del segundo, para «beneficiarse mutuamente de una convocatoria conjunta». De producirse, se trataría de un escenario inédito, ya que hasta ahora «se había respetado la autonomía de Cataluña» y nunca, desde la Transición, se habían hecho coincidir las citas electorales.

Pero en esta ocasión tanto a Sánchez como a Illa «les puede interesar» convocar a resto de españoles y catalanes a las urnas el mismo día. Los herederos de Convergència sospechan, además, que los dos presidentes podrían hacerlas coincidir con las elecciones en Andalucía, previstas precisamente para mediados de 2026.

Ambas autonomías han sido siempre claves para garantizar la llegada o la permanencia en Moncloa del candidato socialista. La crisis de los cribados en Andalucía, que hace tambalear la mayoría absoluta con la que gobierna en la actualidad el popular Juanma Moreno, es la baza que pretenden utilizar en Ferraz para atraer votos a la candidatura de María Jesús Montero, que sigue sin despegar, y por ende a la de Sánchez en caso de un adelanto electoral.

Los buenos resultados de Illa el año pasado en Cataluña, que de optar por un avance de los comicios convocaría a mitad de su primer mandato con expectativas al alza, también «arrastraría a varios votantes que tradicionalmente votan a un partido en las autonómicas y a otro en las generales, a optar por la papeleta de los socialistas en ambos casos», beneficiando a Pedro Sánchez.

Illa, que acaba de empezar su segundo año al frente de la Generalitat, no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos, por lo que sigue gobernando con los de Pere Aragonès de 2024. Un escenario muy parecido al de Sánchez.

Ese temor a un adelanto electoral conjunto de forma prematura, explican fuentes de Junts a ABC, es lo que ha hecho precipitar la ruptura del acuerdo con el PSOE y agudizar su oposición al Gobierno de coalición de Sánchez. Para Puigdemont sacar un buen resultado en las próximas elecciones autonómicas, con una Aliança Catalana en auge, es clave para no comprometer el proyecto que el mismo fundó hace unos años. El rechazo de los de Sílvia Orriols a concurrir a unos comicios en las generales, además, beneficiaría a los posconvergentes en su representación en el Congreso.

Desactivar al 'expresident'

La opción de adelantar las elecciones en Cataluña, explican en el partido independentista, podría tener mucho que ver también con el interés de los socialistas de «desactivar a Puigdemont». Pendiente de la decisión que tome el Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la amnistía sobre su persona, el control que ejerce Moncloa sobre la corte de garantías presidida por Cándido Conde-Pumpido «podría llevarles a retrasar el fallo para impedir que pudiera ejercer de candidato en Cataluña». Aunque, hasta ahora, en el entorno de Sánchez siempre habían transmitido a Junts su voluntad de acelerar la decisión del Constitucional.

La presencia o no del expresidente de la Generalitat en Cataluña en caso de una campaña electoral, en la que nadie duda que volverá a ser el candidato de su formación, es clave de cara al resultado electoral que pueda obtener Junts.