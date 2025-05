A puerta cerrada, sin publicidad y en 'petit comité': así recibe hoy el Congreso a los diplomáticos críticos con Albares

Hasta cuatro colectivos de personal diplomático acudirán este martes al Congreso y coincidirán en elevar a sus señorías los problemas de gestión que existen en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La cita no figura en los órdenes del día, no ha sido publicitada por ... la Cámara Baja, se celebrará a puerta cerrada y solo con algunos miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores. En concreto, los cinco miembros de la Mesa y los doce portavoces.

El encuentro se produce a petición del presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, -muy crítico públicamente con algunas decisiones de José Manuel Albares- y el encuentro se ha abierto a CSIF, a la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) y a Comisiones Obreras.

Representantes de todos ellos se reunirán a partir de las doce de la mañana con sus señorías en 'petit comité', formato que, a ojos de ADE, presenta muchas limitaciones siendo la fundamental el aforo de oyentes y temen que también lo sea el tiempo. «Se suman muchas reivindicaciones porque son muchos los problemas y es grave la situación», subrayó este lunes el propio Virella a ABC, lamentando que probablemente el formato no permita tratar «en profundidad» ninguna de los cuestiones.

Por ello, el presidente de ADE confía en que esta reunión «sea un primer encuentro» y que pueda haber nuevas «oportunidades» en el futuro, con todos los miembros de la Comisión y un formato de tiempo amplio. En línea con la posición que mantiene públicamente esta asociación, la intervención de su presidente será muy crítica con la gestión del ministro y subrayará la «desatención» y «desidia» con que se ha conducido el Servicio Exterior y el Ministerio de Asuntos Exteriores desde hace décadas, viéndose agravada desde la llegada de José Manuel Albares. «Se requiere que haya una organización que funcione y no está funcionando. Es disfuncional, sobre todo con esta gestión del ministro Albares, que agrava la de falta de atención y de inversión de recursos acumulada durante muchos años. Hemos dado lamentablemente un salto cualitativo a peor», explicaba Virella este lunes.

Regular las contrataciones

CSIF, por su parte, cargará contra el «enchufismo descarado» en los procesos selectivos para la contratación de personal laboral en el exterior y reclamará una regulación. «No hay un temario, las preguntas son aleatorias y el proceso se lleva en la misma embajada o consulado y la entrevista es determinante», denuncian fuentes de este sindicato. Además, también reclamarán ayudas a la educación de los hijos desplazados ya que «la ayuda lleva 14 años sin experimentar ninguna subida», inciden.

También pedirán billete de arraigo para los funcionarios y sus familiares destinados en el exterior porque se «suprimió con la crisis y no se ha restituido, entre otras cuestiones como cubicaje de la mudanza, regulación de la permanencia del personal no diplomático en el exterior en determinados puestos o mejor dotación de las representaciones en el exterior (contratados laborales).

«El personal diplomático cuando sale fuera sabe con tiempo suficiente cual va a ser su destino lo cual facilita la búsqueda de vivienda y colegios, eso está reglamentado. El personal no diplomático no lo sabe hasta última hora», denuncian antes de señalar que «si es bueno para un diplomático estar solo 3 años en un destino difícil como Gabón, Pakistan, Nigeria, Congo,etc, también puede ser bueno para el no diplomático«.

En cuanto a la falta de medios en el exterior, CSIF expondrá a sus señorías que se está «atendiendo a cada vez más personas con una plantilla exigua y más teniendo en cuenta lo derivado de la Ley de Memoria Democrática».

Turno inicial y réplica

Según explican fuentes parlamentarias, la reunión consistirá en «un turno inicial de intervenciones a las asociaciones y colectivos, seguido de un turno para los portavoces de los grupos parlamentarios». A continuación, «un turno adicional de precisiones o réplicas tanto para los representantes de las asociaciones como para los grupos parlamentarios».

Por parte de ADE también participará en la reunión su tesorera, Mercedes Sánchez Pedrosa, mientras que en representación de Fedeca participarán su vicepresidenta primera, Paloma Serra, y el presidente de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, Álvaro Rengifo. En cuanto a CSIF, intervendrán dos de sus delegados, José Luis Sánchez Sánchez y Francisco Javier Serrano Ydígoras, y CC.OO enviará también a dos representantes pendientes de confirmar.