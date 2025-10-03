Suscribete a
El PSOE recurre al aborto como nueva cortina de humo para tapar la corrupción

El anuncio llega un día después de que el juez Peinado acuerde que sea un jurado popular el que juzgue a Begoña Gómez y de que afirme que, sin su vínculo con Sánchez, no habría delito

Sumar, su socio de Gobierno, propuso ya la medida hace un año y los socialistas no la apoyaron

El Gobierno pretende incluir el aborto como derecho en la Constitución

EP
Patricia Romero

Madrid

Al día siguiente de que el juez Juan Carlos Peinado haya señalado a Pedro Sánchez en un nuevo auto en el marco de la causa abierta por tráfico de influencias contra Begoña Gómez por que el origen de los hechos delictivos presuntamente llevados a cabo ... por ella viene de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, Moncloa ha propuesto la reforma del artículo 43 de la Constitución para incluir el derecho al aborto. El anuncio irrumpía, además, en la opinión pública a primera hora de la mañana y apenas unas horas después de que el magistrado también acordara este jueves que todos los supuestos delitos de la esposa del jefe del Ejecutivo sean juzgados por un jurado popular.

