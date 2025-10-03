El PSOE recurre al aborto como nueva cortina de humo para tapar la corrupción

Al día siguiente de que el juez Juan Carlos Peinado haya señalado a Pedro Sánchez en un nuevo auto en el marco de la causa abierta por tráfico de influencias contra Begoña Gómez por que el origen de los hechos delictivos presuntamente llevados a cabo ... por ella viene de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, Moncloa ha propuesto la reforma del artículo 43 de la Constitución para incluir el derecho al aborto. El anuncio irrumpía, además, en la opinión pública a primera hora de la mañana y apenas unas horas después de que el magistrado también acordara este jueves que todos los supuestos delitos de la esposa del jefe del Ejecutivo sean juzgados por un jurado popular.

El movimiento de Sánchez, según explica Moncloa, atiende a la necesidad de «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres» como respuesta a la «impresentable» iniciativa de Vox aprobada esta misma semana, gracias a los votos del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Madrid, de ofrecer información «obligatoria» sobre el síndrome postaborto a todas las mujeres. «Esto se conoce ahora ante el impresentable protocolo impulsado en Madrid», ha justificado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en declaraciones a los medios en Jaén.

Nada más lejos de la realidad, el ala socialista del Gobierno recurre así a una nueva —y enésima— cortina de humo con la que quiere camuflar los escándalos de corrupción que cercan tanto a Moncloa como al partido, además de para tratar de recoser la herida del electorado de femenino que dejaron los mensajes machistas de Ábalos y Koldo, o el caso Salazar. Primero fue la ola de incendios que asoló la península de norte a sur, después la inmigración y el hecho de abanderar la lucha palestina en la ONU. Ahora el PSOE pone el foco en un tema ideológico tan polémico como es el aborto. El PP, por el momento, ya ha rechazado esta reforma constitucional, alegando que ya está permitido y regulado en nuestro país. «[El PP] debe decidir si está con las mujeres o la ultraderecha», ha emplazado a Génova el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que este viernes se encontraba en León.

Pero querer no siempre es poder. Apenas unas horas después de conocerse la propuesta del Ejecutivo, saltaba a la palestra la noticia de que el PSOE pagó cantidades cercanas a los 30.000 euros en transferencias y en efectivo en sobres del partido al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y también a su asesor, Koldo García, quien da nombre a la trama investigada. «Todos están justificados, no ha habido financiación ilegal», defendía el PSOE, basándose en el el informe patrimonial de casi 300 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso ABC.

La excusa del PSOE «Esto se conoce ahora ante el impresentable protocolo impulsado en Madrid» María Jesús Montero Vicepresidenta primera del Gobierno

Sumar, su socio de Gobierno, propuso ya la medida hace un año en el Congreso de los Diputados, pero los socialistas no la apoyaron. En marzo de este año, coincidiendo con el 8-M, retomaron la reforma del artículo 43 de la Carta Magna, pero el resultado fue el mismo: el desdén del PSOE. No era el momento de abrir el melón, no se daban los consensos suficientes, dijo entonces la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Ahora, con el rechazo de entrada del PP, tampoco, pero el PSOE parece haber cambiado de opinión. «El aborto tiene que estar blindado. Ya presentamos la propuesta, es ahora de votarla en el Congreso», ha sacado pecho la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, al igual que su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero: «Nos alegramos de que el PSOE, por fin, lo vea como nosotras. Tiene nuestra propuesta encima de la mesa», le dice ésta última a los socialistas.