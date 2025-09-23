Suscribete a
El PSOE puede representar a Vox en la acusación popular del caso Montoro

Las acusaciones populares se oponen a la unificación que propone Fiscalía

La persecución de Hacienda al periodista de ABC que desveló la trama del caso Montoro

Imagen de archivo de Cristóbal Montoro en el Congreso
Imagen de archivo de Cristóbal Montoro en el Congreso afp
Javier Lillo

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, debe decidir si, como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción, acuerda unificar bajo una misma dirección letrada a todas las acusaciones populares personadas en el caso en el que investiga a, entre ... otros, el exministro de Hacienda del Gobierno de Rajoy, Cristóbal Montoro. El objetivo del Ministerio Público es evitar dilaciones en el procedimiento.

