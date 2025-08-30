Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sorteo de la Lotería Nacional: consulta la lista oficial de premios

Albares considera un «camino irrenunciable» para el Gobierno la oficialidad del catalán en la UE

Acusa al PP de «boicotear» la iniciativa y de atacar la «identidad nacional»

Albares reitera la necesidad inmediata de que la UE actúe para detener la guerra de Gaza

El ministro de Aasuntos Exteriores, José Manuel Albares, en junio
El ministro de Aasuntos Exteriores, José Manuel Albares, en junio efe
Daniel Roldán

Daniel Roldán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno quiere recuperar, para este inicio del nuevo curso político, algunas de la cuentas pendientes internacionales que se dejó antes del 'cierre' durante el mes de agosto aunque estas propuestas sigan minando su prestigio internacional. Uno de estos debes es lograr que el catalán, ... el euskera y el gallego sean lenguas cooficiales dentro de la Unión Europea y que su uso sea idéntico al español, alemán o italiano. Una medida pactada con Junts en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tomado como uno de los ejes fundamentales de su departamento durante los últimos años y que no desaprovecha cualquier oportunidad para recordarlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app