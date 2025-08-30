Albares considera un «camino irrenunciable» para el Gobierno la oficialidad del catalán en la UE

El Gobierno quiere recuperar, para este inicio del nuevo curso político, algunas de la cuentas pendientes internacionales que se dejó antes del 'cierre' durante el mes de agosto aunque estas propuestas sigan minando su prestigio internacional. Uno de estos debes es lograr que el catalán, ... el euskera y el gallego sean lenguas cooficiales dentro de la Unión Europea y que su uso sea idéntico al español, alemán o italiano. Una medida pactada con Junts en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tomado como uno de los ejes fundamentales de su departamento durante los últimos años y que no desaprovecha cualquier oportunidad para recordarlo.

En Copenhague, en la primera reunión informal de los cancilleres europeos tras el parón estival, Albares ha subido el tono al calificar de «combate» los intentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez de conseguir que el catalán, el euskera y el catalán sean idiomas de uso común en las instituciones europeas. «Estoy seguro que lo vamos a conseguir», ha indicado este sábado el ministro de Exteriores, que no dudó en criticar al Partido Popular por su negativa a esta iniciativa pactada con los nacionalistas catalanas. «No voy a tolerar una discriminación hacia nuestra identidad nacional. No vamos a retirar la propuesta nunca», ha asegurado el ministro de Exteriores de forma tajante en RAC1, donde cargó con dureza contra los populares.

El ministro ha acusado a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo de «boicotear» de forma constante esta iniciativa porque el presidente del PP debe «pensar que el gallego solo es legítimo para hablarlo en los pueblos, para pedir el voto pero no para usarlo en Europa». Y el ministro volvió a identificar el rechazo a esta iniciativa gubernamental con un ataque «a la identidad nacional» de España, en la línea de lo que ha ido defendiendo en los últimos meses al comprobar que el Ejecutivo solo iba a encontrar apoyo a esta iniciativa en los partidos del bloque de la investidura. En el Partido Popular, sin embargo, siempre han defendido que el problema no son las lenguas, sino las cesiones constantes a los independentistas.

El ministro de Exteriores ha insistido en los últimos meses en la «necesidad» de que las lenguas cooficiales españolas se usen en las instituciones comunitarias, bastante reacias a incluir tres idiomas más a los 24 que ya son oficiales y con el coste y la logística que conlleva esta iniciativa, unos 132 millones. Un presupuesto que el Gobierno ha asegurado que asumirá. Pero el proyecto sigue sin convencer a los socios comunitarios. De los Veintisiete, Suecia, Finlandia Croacia, Chequia, Austria, Italia y Alemania ya indicaron en julio, en el último encuentro del Consejo de Asuntos Generales, que no tenían clara la propuesta española.

Nueva reunión

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha intentado al menos dos veces llevar la oficialidad de las lenguas españolas a este consejo durante la primera parte del año. En ambas reuniones, el Ejecutivo comprobó que la unanimidad necesaria para poder sacar adelante la iniciativa era una quimera y decidió ni siquiera llevarlo a votación. Como el propio ministro ha reconocido en Dinamarca, hay un grupo de veinte partidos que sí han dado el luz verde a la iniciativa y otros siete «en los que hay que avanzar más» porque tienen muchas dudas de que esta iniciativa abra la puerta a otros conflictos internos identitarios.

Los fracasos del Ejecutivo con este proyecto no solo están teniendo un desgaste a nivel exterior, donde sorprende la insistencia sobre un asunto que dentro de los problemas de la Unión Europea es menor, sino a también interno. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ya se preguntó en primavera si de verdad el Gobierno «tiene influencia» tras aplazarse la votación en mayo. Dentro de dos semanas, el 16 de septiembre, se vuelve a reunir el Consejo de Asuntos General. Una semana antes se sabrá si las lenguas vuelven a estar sobre la mesa.