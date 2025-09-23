Gallardo insiste en su ataque a la justicia: «Fue la juez la que me persiguió para no perder el caso»

El secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha pronunciado públicamente horas después de que la Audiencia Provincial confirmase que tanto él como el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, se sentarán en el banquillo de acusados por prevaricación y tráfico de influencias.

Gallardo ha concedido una entrevista en `La Noche en 24h´ de RTVE, donde ha vuelto a defender su inocencia con un claro ataque a la justicia y más en concreto a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma: «Nadie duda que la juez ha hecho una instrucción muy irregular basada en conjeturas y sin indicios claros». Preguntado sobre si, al hablar de jueces que utilizan la judicatura para hacer política, se refiere, precisamente, a Biedma, responde que «indiscutiblemente».

El secretario general de los socialistas extremeños va más allá y, al ser preguntado por su polémico aforamiento, que quedó sin efecto al entender el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que se produjo bajo fraude de ley, vuelve a ser contundente con Biedma: «Yo no perseguí el aforamiento, fue la juez la que me persiguió a mí para no perder el caso en favor del TSJEX». Por ello, Gallardo cree que si no se trata de `lawfare´, «se le parece mucho».

Para que el líder socialista vaya al banquillo de los acusados, no solo ha sido necesario el papel de la juez instructora, sino también el de los cuatro magistrados de la Audiencia Provincial que han respaldado su trabajo. Gallardo lo justifica asegurando que «en el 95% de las casos» la Audiencia Provincial desestima los recursos: «Pondrían a los pies de los caballos a la juez».

Gallardo recalca que «ni siquiera conocía a David Sánchez» y que nunca jamás en su trayectoria se ha «metido en ningún proceso de selección». Además, lamenta haber perdido «un gran profesional» cuyo «único delito es ser hermano del presidente». Sobre la posible influencia que pudo ejercer Pedro Sánchez en la contratación de su hermano, Gallardo subraya que, en aquel momento, «no formaba parte de su proyecto político». En su día, el hoy líder de los socialistas extremeños se posicionó en favor de Susana Díaz.

Como hiciese esta mañana en su carta a la militancia, Gallardo descarta dar un paso al lado. Admite que son «días duros» por soportar la «pena del telediario», pero dice sentirse fuerte: «No me van a doblegar».