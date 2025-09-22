La Princesa Leonor visitará por primera vez Viana, que da nombre a uno de sus títulos

Suscribete a
La princesa saluda a los ciudadanos en Oviedo
Angie Calero

Angie Calero

Madrid

La Princesa Leonor visitará por primera vez Viana los próximos 26 y 27 de septiembre, en el marco de una gira junto a los Reyes por distintos enclaves históricos de Navarra que incluirá Pamplona, Leire, Tudela y Olite. Será la primera vez que la ... Heredera de la Corona pise oficialmente la villa que da nombre a uno de sus títulos, creado hace más de 600 años por Carlos III el Noble para reforzar la presencia del reino en un territorio estratégico. La cita tiene un marcado carácter simbólico: el 20 de enero de 2023, cuando se conmemoró el sexto centenario de la institución del Principado de Viana, la Princesa no pudo acudir por encontrarse estudiando en Gales. Desde entonces, esta visita estaba pendiente en la agenda de la Casa del Rey y supone su primer contacto oficial con uno de sus títulos históricos, que comparte con el de Princesa de Asturias y de Girona.

