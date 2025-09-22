La Princesa Leonor visitará por primera vez Viana, que da nombre a uno de sus títulos

La Princesa Leonor visitará por primera vez Viana los próximos 26 y 27 de septiembre, en el marco de una gira junto a los Reyes por distintos enclaves históricos de Navarra que incluirá Pamplona, Leire, Tudela y Olite. Será la primera vez que la ... Heredera de la Corona pise oficialmente la villa que da nombre a uno de sus títulos, creado hace más de 600 años por Carlos III el Noble para reforzar la presencia del reino en un territorio estratégico. La cita tiene un marcado carácter simbólico: el 20 de enero de 2023, cuando se conmemoró el sexto centenario de la institución del Principado de Viana, la Princesa no pudo acudir por encontrarse estudiando en Gales. Desde entonces, esta visita estaba pendiente en la agenda de la Casa del Rey y supone su primer contacto oficial con uno de sus títulos históricos, que comparte con el de Princesa de Asturias y de Girona.

La visita de la Heredera de la Corona a Viana adquiere ahora un significado especial. Casi dos años después de jurar la Constitución ante las Cortes Generales, Leonor de Borbón continúa afianzando su papel institucional recorriendo los territorios que dan nombre a sus títulos. Tras su paso por Gerona en julio y su próxima cita en octubre en Oviedo con los Premios Princesa de Asturias, la llegada a Viana refuerza el vínculo histórico de la Monarquía con Navarra. La gira no solo es un viaje de carácter cultural, sino también un acto que proyecta continuidad dinástica y que conecta a la Princesa con siglos de historia.

Valor añadido

Este viaje tiene además otro valor añadido: desde 2015, la ceremonia de entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura (creado en 1990 por el Gobierno de Navarra) se celebra sin la presencia de la Familia Real, lo que había reducido la visibilidad de este título en la agenda institucional. La visita de la Princesa recupera la trascendencia de Viana y recuerda el significado de esta villa a las nuevas generaciones, al tiempo que subraya que la Corona mantiene vivo su compromiso con el territorio que lo originó hace más de seis siglos.

Fue Carlos III el Noble quien instituyó el Principado de Viana en 1423 para reforzar la identidad y la defensa de un territorio vulnerable que entonces incluía villas como Laguardia y San Vicente de la Sonsierra, hoy en Álava y La Rioja. «El objetivo del Principado es reforzar ese territorio, darle una personalidad que permita proyectar esa idea de que pertenece a Navarra y el Príncipe se compromete en ese privilegio a protegerlo siempre y a que no se pueda enajenar», explica a ABC Eloísa Ramírez Vaquero, catedrática de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra. Siguiendo el modelo de otros títulos europeos -como el de Asturias en la Corona de Castilla, el de Gales en Inglaterra o el de Delfín en Francia-, el monarca navarro dio rango institucional a la dignidad de su heredero, que pasaría a ser conocido como Carlos de Viana. Con la incorporación de Navarra a la monarquía hispánica, este título, junto a los demás de la Corona navarra, quedó vinculado a los herederos de la Corona de España.

La gira de los Reyes y su hija por Navarra tendrá un marcado acento histórico. La primera parada será Pamplona, cabeza del antiguo Reino y sede de uno de los primeros palacios reales, hoy convertido en Archivo General de Navarra. También visitarán su catedral, centro espiritual e institucional del territorio. En Tudela, la segunda ciudad en importancia, se alzaba el Castillo-Palacio donde Sancho el Fuerte vivió durante dos décadas. Leire será otro de los puntos clave: en su monasterio reposan los restos de los primeros reyes de Pamplona, y allí los Reyes y la Princesa Leonor les rendirán homenaje con una ofrenda floral. Finalmente, recorrerán el casco histórico de Olite y visitarán los restos del Palacio del siglo XIII, que fue ampliado por Carlos III en el siglo XV. Este monumento medieval es el más visitado de Navarra y símbolo del esplendor cortesano de la época.

Símbolo

El título de Príncipe de Viana nació en un momento clave para el Reino de Navarra. Carlos III el Noble decidió crearlo el 20 de enero de 1423 para dotar de cohesión a la frontera sur del reino, un territorio que debía quedar bajo la protección directa de su heredero. Viana, que entonces era cabeza de una demarcación, se convirtió en el símbolo de esa estrategia. El monarca estableció que el Principado no podría enajenarse y que su titular tendría la obligación de defenderlo, anticipando las tensiones que se vivirían en el siglo XV con Castilla y Aragón.

El primero en ostentar el título fue su nieto, Carlos, conocido desde entonces como Príncipe de Viana, fruto del matrimonio entre Blanca de Navarra y Juan de Aragón. Su figura trascendió la mera condición de heredero: fue un príncipe culto, formado en Italia, que impulsó la introducción del humanismo en Navarra y cuya trágica vida -marcada por disputas sucesorias- dejó una profunda huella en la memoria colectiva del reino. Con la incorporación de Navarra a la monarquía hispánica en 1512, el título pasó a integrarse en el patrimonio de la Corona española y desde entonces lo han ostentado todos los herederos, de Felipe II a Felipe VI y, hoy, la Princesa Leonor.