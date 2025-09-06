Los 'royals' vuelven al cole entre internados, academias y universidades de élite

El inicio del nuevo curso escolar confirma que las jóvenes promesas europeas de las Casas Reales están obligadas a centrarse en su preparación, recibiendo un exquisita educación que les permita estar a la altura de sus obligaciones. Sus años escolares transcurren entre internados, academias militares, universidades y centros internacionales de prestigio.

En España, la Princesa Leonor continúa su formación en el ámbito militar. Tras su paso por la Academia General de Zaragoza y la Escuela Naval Militar de Marín, con sus prácticas a bordo del Juan Sebastián de Elcano, espera ascender de alférez a teniente. Ya se encuentra en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), donde aprenderá a pilotar el Pilatus PC-21, la sofisticada aeronave suiza que se emplea para la instrucción. Para ello, la Princesa recibirá clases teóricas y realizará prácticas en simuladores aéreos. Además, realizará un máster universitario en ingeniería militar aeroespacial en la Universidad de Cartagena.

Su hermana menor, la Infanta Sofía, vivió el curso pasado dos años en UWC Atlantic College, en Gales, donde completó el Bachillerato Internacional. Este otoño inicia un nuevo camino académico en Forward College, en un programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales con sede en Lisboa, París y Berlín, avalado por la London School of Economics .

En el Reino Unido, los Príncipes George, Charlotte y Louis, hijos de los Príncipes de Gales, han regresado a Lambrook School, ubicado en Berkshire, muy cerca de su residencia en Windsor. Este año marca su última etapa juntos en este centro, ya que George se prepara para ingresar a la educación secundaria. Hay especulaciones sobre su posible paso a Eton College o Marlborough College el próximo año, en busca de mantener la unidad familiar o seguir una tradición académica. En la escuela preparatoria, los tres hermanos usan el apellido Wales en lugar de sus títulos reales, práctica que busca facilitar su integración con sus compañeros .

La vuelta a las aulas coincide con el regreso de sus padres a la vida pública: los Príncipes Guillermo y Kate harán su primera aparición oficial en casi dos meses, participando en una visita al Museo de Historia Natural de Londres, donde Kate tiene el patronazgo, lo que refuerza su compromiso con la educación y el medio ambiente.

En Bélgica, la educación de los hijos de los reyes también avanza hacia etapas decisivas. La Princesa Elisabeth ha completado recientemente sus estudios en Lincoln College, Oxford y se prepara para comenzar un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Su hermano, el Príncipe Gabriel, prosigue su formación militar tras graduarse en la academia militar belga y ha iniciado una estancia de formación en la prestigiosa École militaire de Coëtquidan, en Francia. Mientras tanto, los hijos menores, el Príncipe Emmanuel y la Princesa Eléonore, que estudió en un colegio público, comienzan curso en el International School of Brussels.

En los Países Bajos, Catharina-Amalia cursa ya su segundo año del grado en Política, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam. Recordemos que la Princesa tiene un vínculo muy especial con España, donde se trasladó tras recibir amenazas de muerte, se mudó a Madrid bajo el auspicio y la protección de los Reyes de España, a quienes la Familia Real holandesa agradeció el gesto. Durante su estancia, estudió en remoto en la Universidad de Ámsterdam, en un programa de intercambio de la exclusiva escuela IE a la que acuden las élites europeas. Su hermana mayor, la Princesa Alexia, ha comenzado un programa de Ingeniería Civil en University College London. La más joven, la Princesa Ariane, que el curso pasado estaba en el United World College (UWC) de Adriatic en Italia, ha anunciado que hará un año sabático tras su graduación -siguiendo la tradición de sus padres- antes de continuar su educación .

En Noruega, la Princesa Ingrid Alexandra, heredera al trono, comenzó en agosto de 2025 sus estudios universitarios en Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sídney, tras haberse graduado en 2023 y completar un periodo de formación militar en el batallón de ingenieros de la Brigada del Norte. Su hermano menor, el Príncipe Sverre Magnus, terminó en junio de 2024 su educación secundaria en el instituto Elvebakken de Oslo, aunque no ha anunciado sus planes futuros, su transición hacia la adultez va acompasada por modelos educativos locales.

En Suecia, tras la decisión del Rey Gustavo, solo los hijos de la Princesa Victoria permanecen como miembros de la Casa Real: Estelle y el príncipe Oscar, han regresado a clases en Campus Manilla, ubicado en Djurgården, cerca de Estocolmo. Pero, a diferencia de su hermano pequeño, Estelle recibirá una educación más ambiciosa y acorde a su destino como heredera al trono.

Además, en Mónaco, los mellizos Jacques y Gabriella acudían al colegio privado católico François d'Assise–Nicolas Barré, pero en 2021, Alberto de Mónaco anunció que decidía sacar a sus hijos de las aulas para preparar su educación en palacio. Se trata de una tradición algo pasada de moda, aunque fue muy común en las familias reales durante el siglo pasado, como sucediera con el por entonces Príncipe Carlos de Inglaterra, cuyos primeros años de estudios transcurrieron entre Buckingham y Windsor. Finalmente, los mellizos practicaron en casa las clases particulares de protocolo y relacionadas con su futuro como representantes de la Casa Real y han comenzado de nuevo el curso en el mismo colegio en el que estaban matriculados.

Con este panorama, la vuelta al cole en las monarquías europeas revela diversidad y matices. Mientras unos optan por la tradición académica en instituciones prestigiosas como Oxford, Harvard, UWC o academias militares, otros eligen entornos más cercanos y cotidianos, como colegios locales o escuelas internacionales con un enfoque global. En algunos casos, como el de George, Charlotte y Louis, se busca equilibrar una vida escolar lo más normal posible con las exigencias de la condición real.

Este curso es decisivo en la trayectoria de muchos jóvenes royals: es el último año escolar conjunto para los pequeños Wales, el comienzo del máster en Harvard de Elisabeth de Bélgica, la continuidad militar de Leonor y Gabriel, el salto universitario de Ingrid Alexandra, o los estudios internacionales de Sofía. Cada uno avanza por caminos que reflejan su personalidad, su función institucional y las expectativas de sus respectivas Casas Reales.