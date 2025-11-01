Suscribete a
El PP, sobre la comisión del Senado: «Lo que a Sánchez no le consta, al Tribunal Supremo sí»

Tellado carga contra el presidente tras el auto del TS para investigar los cobros en efectivo

El Supremo cree que el descontrol en el PSOE pudo permitir el blanqueo de fondos

El diputado del PP Miguel Tellado durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso
El diputado del PP Miguel Tellado durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso EFE

S.E

El secretario general del PP, Miguel Tellado, reiteró ayer que el «blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan» al PSOE tras el último auto del Tribunal Supremo en el que insta a la Audiencia Nacional a que investigue los pagos en metálico que Ferraz realizó en ... favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

