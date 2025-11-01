El PP, sobre la comisión del Senado: «Lo que a Sánchez no le consta, al Tribunal Supremo sí»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, reiteró ayer que el «blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan» al PSOE tras el último auto del Tribunal Supremo en el que insta a la Audiencia Nacional a que investigue los pagos en metálico que Ferraz realizó en ... favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En declaraciones distribuidas por el PP a los medios de comunicación, Tellado describe la «situación imposible» en la que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez tras una semana en la que la militancia de Junts ha decidido romper con el PSOE y en la que el propio presidente acudió a la comisión de investigación del Senado a ofrecer afirmaciones esquivas.

«Lo que al presidente del Gobierno no le consta parece ser que al Tribunal Supremo sí», valoró el 'número dos' del PP, que tildó de «nuevo varapalo en los tribunales» el último auto del Supremo que, según Tellado, pide que se «investigue la llegada de dinero en bolsas de basura a la sede del Partido Socialista». «Y eso es la evidencia de que los jueces ven indicios de delito en Ferraz», sentenció.

Noticia Relacionada El día que Sánchez alabó a Koldo en Facebook: «Un ejemplo para la militancia» Pablo De la Varga El presidente defendió este jueves en el Senado que su relación con el exasesor de Ábalos fue «absolutamente anecdótica»

El secretario general del PP señaló además que al jefe del Ejecutivo «puede decidir cuánto dura la agonía», o lo que es lo mismo, la legislatura y añadió que «las urnas serán implacables y la Justicia también lo será». A este respecto, afeó que el PSOE defendiera que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había acreditado la limpieza de sus cuentas, cuando «lo que acredita es lo turbio que es todo en su partido», resumía Tellado.

La valoración que hacen los populares sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado es que manifestó una «colección de evasivas». «Pedro, 'no me consta', ha quedado más retratado que nunca. Vaya espectáculo tan patético el que ha dado en la comisión de investigación», incidió el dirigente del PP. «Lo finge porque no puede decir la verdad sobre los escándalos que le rodean. Si lo hiciera se autoinculparía. Y tampoco puede mentir, sin empeorar todavía más, la situación, sin abrirse otro frente judicial por falso testimonio». Precisamente, la organización Manos Limpias denunció este viernes a Sánchez por dar «falso testimonio» en la Cámara Alta. El presidente respondió hasta en 55 ocasiones: «No me consta», a preguntas de sus señorías sobre su relación con los encausados en el caso Koldo, pero la organización argumenta que esto es falso, pues era «su superior jerárquico».