La ONU vota a favor de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental

El día que Sánchez alabó a Koldo en Facebook: «Un ejemplo para la militancia»

El presidente defendió este jueves en el Senado que su relación con el exasesor de Ábalos fue «absolutamente anecdótica»

Koldo, molesto con Sánchez por menospreciar su relación «absolutamente anecdótica»

Sánchez, junto a Koldo García y Santos Cerdán, en una imagen de archivo.
Sánchez, junto a Koldo García y Santos Cerdán, en una imagen de archivo. abc

Pablo De la Varga

«Un titán contra los desahucios» o «un ejemplo para la militancia», así calificaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Koldo García en una publicación en Facebook en 2014. Once años después, el presidente asegura que su relación con el exasesor de José ... Luis Ábalos fue «absolutamente anecdótica».

