El día que Sánchez alabó a Koldo en Facebook: «Un ejemplo para la militancia»

«Un titán contra los desahucios» o «un ejemplo para la militancia», así calificaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Koldo García en una publicación en Facebook en 2014. Once años después, el presidente asegura que su relación con el exasesor de José ... Luis Ábalos fue «absolutamente anecdótica».

Sin embargo, Sánchez alababa en esos tiempos los esfuerzos de Koldo contra las injusticias, considerándolo un «referente político» en la lucha contra «los efectos de la crisis y las políticas de la derecha». Aunque el presidente aseguró este jueves que si en ocasiones pudo cruzar palabras con él estas fueron «las mínimas», en su publicación señalaba que Pamplona le había descubierto a «uno de los gigantes de la militancia» en tierras navarras.

Las palabras del presidente durante la comisión de investigación en el Senado han molestado a Koldo, de acuerdo con la información publicada este viernes por Javier Chicote, que asegura que hay «abundantes fotografías» de ambos juntos que atestiguan que su relación iba más allá de lo anecdótico.

Noticia Relacionada Todas las afirmaciones bajo sospecha de Sánchez en el Senado Javier Lillo

Koldo era el 'chico para todo' de Ábalos, quien, a su vez, era uno de los hombres de confianza para el presidente del Gobierno. Durante las primarias en las que Sánchez alcanzó el poder del partido, Koldo conducía el famoso Peugeot en el que viajaron por España junto a Ábalos y Cerdán. Además, se le eligió para custodiar los avales de las primarias. Sánchez dijo este jueves que «no recordaba» por qué se le designó para esta tarea.

Koldo fue, además de guardia de seguridad, escolta de Nicolás Redondo, sindicalista de la UGT y miembro de la Plataforma Stop Desahucios, y se consideraba a sí mismo como el «último aizkolari socialista».

Hace más de diez años, Koldo le trasladó a Sánchez, según explicaba la publicación del presidente, sus exigencias para tratar el regreso a la industrialización o realizar un gran pacto por la Industria. «Un socialista de raíz», definió el presidente al militante socialista, ahora imputado por corrupción.