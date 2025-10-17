Gasolina, dietas, comidas.... los pagos de miles de euros del PSOE a Koldo y Ábalos

El documento no puede ser más simple: 30 dietas, a 60,10 euros cada una, hace un total de 1.893,15 euros. Así quedó reflejado en la hoja de liquidación de gastos que con fecha 24 de enero de 2018 el PSOE entregó a ... Koldo García como justificante de pago en metálico. Por aquel entonces, él ya estaba a las órdenes de José Luis Ábalos, que era en ese momento secretario de Organización del PSOE. Hacía relativamente poco que Pedro Sánchez se había hecho con las riendas del partido frente a Susana Díaz y Patxi López, y el exministro, ahora investigado por el Supremo, trataba de coser los rotos territoriales dejados por las luchas de poder. Tanto viaje conlleva mucho gasto, y el partido corría con la manutención y el kilometraje del que era considerado el escudero del flamante secretario general.

En otra hoja de idéntico formato (el típico papel de calco que sirve para que el pagador y el que cobra se queden con copia), con fecha de 7 de febrero de 2018, se puede leer que se abonaban hasta 1.424,38 euros en concepto de comidas a Koldo García, más 618,21 por gasto de gasolina, y 183,45 euros en concepto de 'otros gastos', lo que suponía un total de 2.226,04 euros. A esa cantidad, el responsable del PSOE que se encargaba del pago restó la cifra de 400 euros que se le había dado como anticipo de fondos, por lo que el 'chico para todo' del ex número tres del partido recibió en total 1.826,04 euros.

Estas hojas de liquidación de gastos son sólo dos de las 16 que ha podido ver ABC y que fueron entregadas a Ábalos y a Koldo García por responsables de tesorería del partido. Son relevantes ahora, siete años después, porque en el informe patrimonial relativo al exministro, que fue aportado el pasado 3 de octubre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo, se indicaba que tanto el que fuera secretario de Organización del PSOE como su exasesor recibieron pagos en metálico de la formación liderada por Pedro Sánchez que les llegaban en sobres con el anagrama del puño y la rosa. También indicaba la UCO que existían indicios de que Ábalos podía tener una fuente de ingresos no declarada que le sirvió para pagar gastos por valor de 95.000 euros.

El juez del Supremo Leopoldo Puente, quien les investiga para saber si recibieron mordidas a cambio de, entre otras cosas, amañar adjudicaciones de obra pública, citó a Ábalos y a Koldo García esta semana a raíz de ese informe. Quería saber si las 'chistorras' de las que hablaba Koldo con su mujer eran en realidad billetes de 500 euros y si los folios que pedía el exministro eran en realidad cantidades dinerarias. Pero Puente obtuvo la callada por respuesta dado que ambos se acogieron a su derecho a no declarar. El primero al entender que estaba en indefensión dado que había renunciado a su abogado, y el segundo porque antes de abrir la boca quiere tener acceso a lo que se le incautó allá por febrero de 2024 en el registro de su domicilio.

Los sobres

El informe de la Benemérita explicaba que, de acuerdo con la información aportada por el PSOE, Ábalos recibió entre los años 2017 y 2021 liquidaciones de gastos tanto por transferencia como en efectivo por un importe total de 19.638,97 euros. Apuntaba que parte de ese dinero fue recogido en esos sobres en la sede de la formación ubicada en la calle Ferraz. Además, subrayaba que Koldo García también percibió dinero en efectivo y por transferencia del partido por un total de 12.744,73 euros.

Tras esto, la UCO indicaba que al contrastar la documentación aportada por el PSOE con las evidencias digitales (de los teléfonos clonados) vieron que, si bien existía correlación entre los mensajes de wasap que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas por el PSOE, en otros supuestos no pudieron confirmar esa correspondencia «quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas». Y esa es una de las claves del informe, porque desliza que pudo haber pagos que no quedaron registrados en las cuentas del partido.

Lo cierto es que toda documentación que lleve a justificar los pagos del PSOE a los encausados vale oro a estas alturas de la investigación. Y eso, a pesar de que ni la UCO ni la Fiscalía -y menos el juez- han aludido a la existencia de financiación ilegal. Lo que sí sostiene el informe es que Koldo hacía las veces de cajero personal del exministro.

Ahora, fuentes jurídicas consultadas explican que lo normal es que los encausados estén tratando de recopilar toda la documentación que guarden para presentarla al magistrado y poder justificar los movimientos dinerarios en los que puso el foco la policía judicial.