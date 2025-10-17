Suscribete a
ABC Premium

Gasolina, dietas, comidas.... los pagos de miles de euros del PSOE a Koldo y Ábalos

El exministro de Transportes recibió en sobres del partido más de 19.000 euros entre 2017 y 2021

Ábalos se pasó cinco años de lujo sin sacar ni un euro del banco

El exministro José Luis ÁBalos junto a su exasesor Koldo García
El exministro José Luis ÁBalos junto a su exasesor Koldo García EP
Javier Lillo

Javier Lillo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El documento no puede ser más simple: 30 dietas, a 60,10 euros cada una, hace un total de 1.893,15 euros. Así quedó reflejado en la hoja de liquidación de gastos que con fecha 24 de enero de 2018 el PSOE entregó a ... Koldo García como justificante de pago en metálico. Por aquel entonces, él ya estaba a las órdenes de José Luis Ábalos, que era en ese momento secretario de Organización del PSOE. Hacía relativamente poco que Pedro Sánchez se había hecho con las riendas del partido frente a Susana Díaz y Patxi López, y el exministro, ahora investigado por el Supremo, trataba de coser los rotos territoriales dejados por las luchas de poder. Tanto viaje conlleva mucho gasto, y el partido corría con la manutención y el kilometraje del que era considerado el escudero del flamante secretario general.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app