El PP inicia una ofensiva en el Senado contra la «corrupción» del «reparto partidista» del 0,7 a entidades sociales

El Partido Popular (PP) inicia una ofensiva parlamentaria en el Senado contra el reparto «partidista» de las subvenciones del Gobierno que los contribuyentes pueden destinar a poryectos de interés social cuando hace la declaración de la renta a través del 0,7% del IRPF, que para los del partido de Alberto Núñez Feijóo es «una forma de corrupción».

Este domingo ABC denunciaba que la Federación de Mujeres Progresistas -dirigida por una ex edil del PSOE en Alcalá de Henares- y Fundación Mujeres -encabezada por la antigua alto cargo del partido Elena Valenciano- suman más de 10 millones de euros en ayudas de estas partidas desde que Pedro Sánchez es presidente.

Por todo ello, el Grupo Popular en el Senado va a registrar una batería de nueve preguntas al Gobierno. Para su portavoz, Alicia García, «quitar recursos a la lucha contra pobreza infantil o a la ayuda a los enfermos de ELA para repartirla a asociaciones socialistas es una forma de corrupción».

«El rostro más cruel del sanchismo»

García define este reparto como «el rostro más insensible y cruel del sanchismo»: «Quita recursos a los más desaforecidos para repartirlos entre amigos».

«Él daba dinero a asociaciones feministas presididas por socialistas y a cambio le hacían el favor de no protestar por la ley del sí es sí y el uso de la prostitución para su beneficio personal y político», ha cargado la portavoz popular con dureza.

Las preguntas de los populares en la Cámara Alta buscan verificar si se han concendido correctamente y que el dinero se haya gastado debidamente. También han pedido copias de los reintegros, si lo hubieran abierto en su caso para descartar que esos fondos hubieran acabado en otro lugar.

Por último, inquieren al Ministerio de Igualdad y a otras carteras si han concendido subvenciones a esas asosciones, algo que, de ser así, «aumentaría todavía más el fraude» en opinión de los populares.

Subvenciones del 0,7 Las preguntas del PP en el Senado 1 ¿Qué ministerios han otorgado subvenciones a La Federación de Mujeres Progresistas entre los años 2018 a 2025, inclusive? ¿Qué Ministerio la concedió , qué cantidad concedió y en qué fecha? 2 ¿Qué ministerios han otorgado subvenciones a la Fundación Mujeres entre los años 2018 a 2025, inclusive? ¿Qué Ministerio la concedió , qué cantidad concedió y en qué fecha? 3 ¿La Fundación Mujeres ha recibido alguna subvención del ministerio de igualdad entre los años 2018 a 2025 inlcusive? en caso afirmativo, que cantidad reibió y cual es el concepto de la subvención con desglose por año 4 ¿La Federación de Mujeres Progresistas ha recibido alguna subvención del ministerio de igualdad entre los años 2018 a 2025 inlcusive? en caso afirmativo, que cantidad reibió y cual es el concepto de la subvención con desglose por año 5 La Federación de Mujeres Progresistas recibió en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 , subvenciones con cargo al 0,7% de la cuota del IRPF para la realización de actividades de interés general, y por ello se pregunta:1. ¿Cuál era el objeto de la subvención concedida en cada uno de los años referidos y en qué fecha se concedieron?2.- ¿Se han justificado en tiempo las subvenciones concedidas? ¿En qué fecha?3. ¿Se ha abierto algún expediente de reintegro? En caso afirmativo: ¿En qué fecha y en que cuantía? ¿Han ingresado la cantidad a reintegrar, en qué fecha? 6 La Fundación Mujeres recibió en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 , subvenciones con cargo al 0,7% de la cuota del IRPF para la realización de actividades de interés general, y por ello se pregunta:1. ¿Cuál era el objeto de la subvención concedida en cada uno de los años referidos y en qué fecha se concedieron?2.- ¿Se han justificado en tiempo las subvenciones concedidas? ¿En qué fecha?3. ¿Se ha abierto algún expediente de reintegro? En caso afirmativo: ¿En qué fecha y en que cuantía? ¿Han ingresado la cantidad a reintegrar, en qué fecha? 7 ¿Por qué motivo determinadas entidades vinculadas con el ámbito del PSOE han recibido incrementos significativos en las últimas convocatorias del 0,7 % del IRPF, mientras asociaciones de reconocida trayectoria social, como las fundaciones del ámbito del autismo, han experimentado una reducción en las cuantías asignadas, y cómo justifica el Gobierno dicha asimetría a la luz del principio de igualdad de acceso a los fondos públicos? 8 ¿Considera el Gobierno compatible con los principios de objetividad, imparcialidad y neutralidad exigidos en la gestión de los fondos públicos, el hecho de que entidades vinculadas ideológicamente con el PSOE, como la Asociación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres, se encuentren entre las principales beneficiarias de las subvenciones correspondientes al 0,7 % del IRPF para fines sociales? 9 ¿Ha considerado el Ejecutivo el impacto que tiene, en términos de confianza ciudadana, transparencia institucional y legitimidad democrática, la percepción de que el reparto del 0,7 % del IRPF pueda favorecer a organizaciones afines al partido socialista, en detrimento de otras de carácter neutral y estrictamente social?