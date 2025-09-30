Suscribete a
ABC Premium

El PP lleva al Constitucional el bloqueo de Armengol de las leyes aprobadas en el Senado

Feijóo anuncia un nuevo conflicto entre instituciones y advierte «a todos los miembros de la Mesa» del Congreso que participan en ese bloqueo

PP y Vox entran en el cuerpo a cuerpo con el debate de la inmigración

Alberto Núñez Feijóo en el Senado
Alberto Núñez Feijóo en el Senado EFE
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- llevará al Tribunal Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones por las 34 leyes aprobadas en esta Cámara y que el Congreso de los Diputados mantiene bloqueadas. Esta herramienta, que Alberto Núñez Feijóo ha avanzado que ... su partido volverá a utilizar (ya van ocho conflictos similares) implica un nuevo choque directo con Francina Armengol.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app