El PP lleva al Constitucional el bloqueo de Armengol de las leyes aprobadas en el Senado

El Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- llevará al Tribunal Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones por las 34 leyes aprobadas en esta Cámara y que el Congreso de los Diputados mantiene bloqueadas. Esta herramienta, que Alberto Núñez Feijóo ha avanzado que ... su partido volverá a utilizar (ya van ocho conflictos similares) implica un nuevo choque directo con Francina Armengol.

El líder del PP intervino este martes ante todos los senadores de su grupo y en presencia del presidente, Pedro Rollán, que debe rubricar el nuevo conflicto, para reivindicar que el Senado «es una Cámara tan legítima como el Congreso» y acusar a la suma de PSOE y Sumar en la Carrera de San Jerónimo de «intentar eliminar su iniciativa legislativa».

«Ya está bien de bloquear normas y medidas beneficiosas para los ciudadanos», se quejó Feijóo, asegurando además que 17 de estas leyes se aprobarían en el Congreso si los grupos parlamentarios mantienen el voto del Senado. Es decir, que los socios habituales dej Pedro Sánchez podrían impulsar todas estas normas con el sello del PP. Entre otras esta la ley antiokupación, la bajada del IVA para peluquerías, las bonificaciones en las cuotas de la seguridad social para Ceuta y Melilla, una nueva ley para reducir el riesgo de los incendios, otorgar a los funcionarios de prisiones la consideración de agentes de autoridad y otras tantas. En algunas de ellas, como denunció el líder del PP, el Congreso ha aprobado hasta 60 ampliaciones de plazos para registrar enmiendas.

No es una denuncia nueva que el PP no haya hecho en otra ocasión. Pero Feijóo ha pedido a su grupo parlamentario que eleve un nuevo recurso al Constitucional, insistiendo en que no seguirán permitiendo que cada ley aprobada «quede bloqueada de manera sistemática». Feijóo subió el tono todavía más asegurando que estamos «ante una nueva perversión del sistema» y que además de «un sinsentido» en su opinión es «un fraude».

Tras una crítica directa a la presidenta del Congreso - «a Armengol le pesa más su partido que su país»- se dirigió al resto de miembros de la Mesa (de PSOE y Sumar), afirmando que también plantearán actuaciones contra ellos por participar en ese «fraude», porque su conducta implica «decisiones arbitrarias e injustas».