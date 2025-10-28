Suscribete a
ABC Premium

El PP espera que Feijóo haga un relevo «a tiempo» de Mazón

En el partido dan por amortizado al 'president' y confían en que no les arrastre

El 61% de los votantes del PP considera que Mazón debería dimitir

Alberto Núñez Feijóo
Alberto Núñez Feijóo EP
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PP sabía que el primer aniversario de la dana, tragedia que acabó con 229 vidas en la Comunidad Valenciana, sería un momento político crítico. No solo porque se reviviría el dolor que pasaron cientos de familias con heridas que tardarán mucho tiempo en ... cerrarse, sino porque una vez más el foco estaría puesto en Carlos Mazón y cada uno de los pasos que dio en aquella fatídica tarde del 29 de octubre. La losa del presidente autonómico pesa demasiado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app