El PP espera que Feijóo haga un relevo «a tiempo» de Mazón

El PP sabía que el primer aniversario de la dana, tragedia que acabó con 229 vidas en la Comunidad Valenciana, sería un momento político crítico. No solo porque se reviviría el dolor que pasaron cientos de familias con heridas que tardarán mucho tiempo en ... cerrarse, sino porque una vez más el foco estaría puesto en Carlos Mazón y cada uno de los pasos que dio en aquella fatídica tarde del 29 de octubre. La losa del presidente autonómico pesa demasiado.

En el partido la inmensa mayoría de dirigentes y cargos lo ve de la misma manera. Reconocen la dificultad de defender la forma en la que actuó Mazón –una comida demasiado larga, la falta de explicaciones y los cambios en su versión del día–, y se siguen preguntando por qué nadie pudo interrumpirle para trasladar la situación tan crítica que atravesaba la provincia ya por la tarde.

Incluso los dirigentes que más han defendido al presidente autonómico en el pasado, recalcando que no disponía de información suficiente o que el Gobierno central hizo dejación de funciones (aquel día y los posteriores) evitando prestar la ayuda necesaria o declarando la situación de emergencia por mucho que Mazón no lo hubiera pedido, reconocen ahora que cada vez cuesta más justificar su comportamiento.

Todos los cargos nacionales consultados por ABC, también en las comunidades autónomas, ven muy difícil que el dirigente alicantino vuelva a ser el candidato. Algunos lo ven directamente inviable, aunque en su entorno más próximo sigan sin querer descartarlo. En la dirección nacional aseguran que «nada ha cambiado» con respecto al escenario que contemplaban. Que todo sigue igual.

Hasta ahora Alberto Núñez Feijóo ha recordado que el propio Mazón vinculó su futuro político a la reconstrucción de la provincia, deslizando también que ese será el criterio que analice cuando toque tomar la decisión. Distintos cargos consultados inciden en esa misma idea: que Génova tendrá en cuenta las encuestas sobre la percepción social en Valencia, el estado de la credibilidad en la que se encuentre el presidente autonómico y el grado que alcance la reconstrucción económica.

La cuestión es que la encuesta publicada por ABC este lunes pone encima de la mesa dos datos clave: el 61% de los votantes del PP considera que Mazón debería dimitir; y uno de cada diez de esos electores no comparte que vuelva a ser candidato. Los dirigentes populares consultados insisten en mantener «la confianza» en que Feijóo gestione el relevo, y la mayoría apunta a que lo importante es «que se haga a tiempo» para recuperar la confianza y la fuerza en una comunidad absolutamente necesaria para el partido.

«Cuando llegue el momento tomará la decisión correcta», repiten dirigentes cercanos a la cúpula. Las mismas fuentes coinciden con cargos del PP de la Comunidad Valenciana que siguen señalando el escaso margen de maniobra que el partido tiene en este momento. Nadie ve que Feijóo vaya a forzar una dimisión inmediata de Mazón. Reiteran que el presidente decidió aguantar tras la tragedia y que en este momento, a un año y siete meses de las próximas elecciones, sería un «disparate» ungir a un nuevo líder porque «se quemaría» antes del siguiente ciclo electoral. Todo eso, continúan, sin entrar en las dificultades parlamentarias: un cambio en la presidencia autonómica requeriría el visto bueno de Vox, que en este momento pondría unas condiciones imposibles de cumplir.

De modo, reflexionan en el PP, que en este momento no se plantean ningún movimiento. Sí reconocen que los giros en el guion y, sobre todo, «los sobresaltos» en la instrucción judicial, en la aparición de nuevos detalles sobre lo que hizo Mazón el 29 de octubre del año pasado o la imposibilidad de tener certezas sobre cómo transcurrieron algunos momentos de aquella jornada, «no ayudan».

Hay dirigentes que recuerdan las diferencias que mantuvieron Feijóo y Mazón ya desde los primeros días, cuando el líder del PP sí consideró que se debía declarar la emergencia nacional en la autonomía aunque eso implicara perder competencias.