Manifestación en Valencia por el aniversario de la dana, en directo: última hora de las protestas contra Mazón hoy

Sigue en directo la última hora de la manifestación de hoy, sábado 25 de octubre, en Valencia por el aniversario de la dana y contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

18:14 Los bomberos del Consorcio Provincial valenciano se suman Toni Jiménez.

18:08 La portavoz de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre: «Queremos saber lo que pasó aquel día para que no vuelva a pasar» La portavoz de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre, Mariló Gradolí, señala que «la reivindicación también es memoria para las víctimas». «Nosotros lo que queremos es verdad, saber lo que pasó aquel día para que no vuelva a pasar y que no vuelva a morir gente porque falta una alarma», así como «porque los responsables no están donde tienen que estar y a lo que tienen que estar». «Pedimos justicia, y la justicia tiene que ser en los tribunales, aunque también social y política, y sobre todo, memoria para las víctima», denuncia. Allí está Alba Pérez.

18:04 Arranca la manifestación La marcha arranca precedida por tractores en homenaje a los agricultores que ayudaron tras la barrancada y una muixeranga. La pancarta principal, portada por familiares de víctimas, lleva el lema 'Mazón, dimisió'. Centenares de personas gritan «El president, a Picassent», en referencia al centro penitenciario valenciano. Informa Toni Jiménez.

17:59 A punto de comenzar la marcha Gritos de 'Mazón criminal' y pancartas recordando a los muertos con fotografías y mensajes, junto a los primeros en llegar a la manifestación en Valencia. Las fotos y el vídeo son de Alba Pérez.

17:59 Asociaciones de víctimas de la dana homenajean a sus fallecidos con canciones, cartas y poemas Un año después de la tragedia, los familiares se han reunido en Valencia para recordar a sus seres queridos.

17:56 La alcaldesa de Valencia tacha a la CHJ de «impresentable» por «no asumir» la limpieza de los barrancos María José Catalá asegura que remitirá la factura de los trabajos al organismo y advierte que lo llevará «a los tribunales» en caso de no abonarla. Por Alba Pérez Espada.

17:48 Horario y recorrido de la manifestación en Valencia por la dana y contra Mazón el sábado 25 de octubre La marcha recorrerá las calles del centro de la ciudad desde las 18.00 horas.

17:40 Homenajes en los municipios de la zona cero Todos los municipios de la zona cero han preparado homenajes en los próximos días en recuerdo de las victimas de la tragedia. Este mismo sábado por la mañana se ha celebrado en el Teatro Olympia de Valencia un homenaje impulsado por l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, que ha reunido a decenas de personas. En el escenario se han sucedido las canciones, los poemas o las fotografías para recordar a quienes perdieron la vida durante las inundaciones. Escribe Toni Jiménez.

17:30 El funeral de Estado será este miércoles El próximo miércoles se celebrará en el Museo de las Ciencias el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía con la asistencia de la Casa Real. Informa Toni Jiménez.

17:29 La manifestación de abril, suspendida por el apagón En abril tuvo que suspenderse por el apagón y en julio se trasladó a las calles de Catarroja, uno de los municipios más afectados, con 1.500 asistentes. La última marcha, el pasado 28 de septiembre, congregó a 5.000 manifestantes en dos columnas –una que partió desde Paiporta y otra desde Valencia– que confluyeron en el ‘Puente de la Solidaridad’, la pasarela sobre el cauce del río Turia que tantos voluntarios cruzaron a pie para ayudar a los vecinos de la zona cero. La de este sábado tiene lugar a unos días del aniversario. Por Toni Jiménez.

17:28 Esta es la duodécima manifestación con el lema 'Mazón dimisión' Desde la barrancada, se han venido convocando manifestaciones todos los meses con el mismo lema ‘Mazón dimisión’–, aunque con distintos recorridos y ubicaciones. Esta será la duodécima, a pocos días del primer aniversario. Las tres primeras, llevadas a cabo el 9 de noviembre, el 30 de noviembre y el 29 de diciembre, con la tragedia muy reciente, lograron reunir a 130.000, 100.000 y 80.000 manifestantes, respectivamente. La participación bajó en las siguientes, con entre 15.000 y 30.000 personas. Escribe Toni Jiménez.