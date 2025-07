El PP denuncia que Moncloa trate de desviar la atención cuando el juez deja sin pasaporte a «altos cargos sanchistas»

Han pasado apenas unas semanas desde que Miguel Tellado tomara posesión como secretario general del PP, pero el gallego ya ejerce con toda la intensidad el nuevo cargo. Dentro de su gira por los diferentes territorios, este lunes aterrizó en Valladolid, desde donde lanzó un mensaje de unidad al partido en previsión de unas posibles elecciones porque «el 'game over' de Sánchez está a punto de caer» y criticó que Moncloa esté intentando desviar la atención de la corrupción justo el día en el que un juez ha retirado los pasaportes a dos «altos cargos sanchistas».

«Es otro lunes sin tregua para la trama que lidera un tal Pedro Sánchez, que tiene en su entorno político a personas que no pueden salir de España y que no pueden salir de prisión», ha señalado Tellado, para el que «los guionistas de Moncloa quieren que se hable de un manifiesto que dice que robar no es tan malo si lo hacen los progresistas».

Tellado ha intervenido en la Junta Directiva del PP de Castilla y León, el primer territorio donde, si no hay novedades, se celebrarán elecciones en el primer trimestre de 2026, y desde allí ha instado a los representantes populares la tarea de «arrasar» en las urnas ante la «avalancha de infamias» que asolan al Gobierno central, cuyo «ritmo dilicuencial es difícil de seguir».

«El Gobierno está podrido, no puede lograr que se normalice lo que es anormal, hay que cobrar la factura por cada uno de los 27 imputados, por cada euro robado. Vamos a trabajar para que cuenten todo lo que saben y que devuelvan lo saqueado», ha dicho Tellado, para quien Castilla y León debe ser «la punta de lanza para rescatar a España del sanchismo».

«Desde esta tierra, con el liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco, daremos el primer gran revés al 'sanchismo' en las urnas. Castilla y León será el referente del cambio político en España», ha apuntado.

No se ha mordido la lengua Tellado, para quien «Sánchez está KO, en la lona,y no se va a levantar», pero ha advertido de que «seguirá haciendo daño desde el suelo». En ese marco situó la financiación singular de Cataluña, con la que Sánchez quiere «poner España patas arriba». «Quiere romper la Hacienda española, una ambición histórica de quienes quieren romper España. A los condenados por malversación de fondos públicos se les concede decidir cómo se reparten los fondos públicos de España», ha ironizado.