El PP se ve cerca de doblegar a Page y llama a movilizarse en Castilla-La Mancha

Doblar el pulso a Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha sería el mejor síntoma de la descomposición del Gobierno de Sánchez y del PSOE, según lo ve el Partido Popular. En Génova han situado a esta región en los ... primeros puestos de los gobiernos posibles y la movilización será completa. El resultado, según sostienen los populares en Toledo, puede depender de apenas mil votos, por lo que han pedido la ayuda y el apoyo de todos los dirigentes del partido, los de ahora y los de antes, como José María Aznar y Mariano Rajoy.

El PSOE ha sido el partido predominante en Castilla-La Mancha durante cuatro décadas, desde las primeras elecciones regionales en 1983, con un paréntesis de cuatro años. Los socialistas ganaron todas las elecciones autonómicas, con José Bono como presidente primero, y con José María Barreda después, entre 1983 y 2007. En 2011 se produjo la primera victoria del PP, por un solo diputado de diferencia, con María Dolores de Cospedal como candidata. En 2015, el PP volvió a ganar, pero no alcanzó la mayoría absoluta y Emiliano García-Page pudo gobernar gracias a los votos del PSOE y de Podemos. En 2019 Page ganó por mayoría absoluta, con 19 escaños frente a los 10 del PP y los 4 de Ciudadanos.

La contienda política en Castilla-La Mancha siempre ha sido un tanto 'sui géneris', ya que el PSOE ha sabido ocupar el centro político e incluso una buena parte de la derecha durante mucho tiempo, con un discurso y unos perfiles políticos bastante conservadores y tradicionalistas. De ahí la dificultad que ha tenido el PP para ser percibido como alternativa real en esta región.

Pero algo ha cambiado en los últimos meses, porque el PP maneja encuestas internas que le sitúan con posibilidades ciertas de volver a gobernar. No con mayoría absoluta ni siquiera como primer partido, es cierto, pero sí sumando con Vox, una opción que no rechazan en absoluto y que asumen no solo con normalidad, sino con entusiasmo si sirve para llegar al Gobierno. Castilla-La Mancha es, probablemente, la comunidad donde el PP habla con más normalidad de un posible pacto con el partido de Abascal en el futuro, sin ningún tipo de rodeo. Si la alternativa pasa por ahí, no tienen dudas, algo que puede dar bastantes pistas de lo que ocurrirá en muchos otros lugares de España, pese al intento de Génova de marcar y escenificar todas las distancias posibles con Vox.

El líder del PP ha participado en una decena de actos de apoyo al candidato desde que es presidente nacional

En el 'cuartel general' del PP en Castilla-La Mancha están detectando un fuerte movimiento del voto en esta región en las últimas semanas, y los últimos datos de los que disponen colocan a los populares en la mayoría absoluta junto con Vox. De momento el PSOE sigue por delante, pero la tendencia indica un PP al alza. Los populares lo ven con máxima cautela. No se fían porque en cinco semanas puede pasar de todo y apenas mil votos podrían dar la vuelta al marcador en cualquier momento.

El candidato del PP, Paco Núñez, sabe la importancia que tiene el mensaje nacional en esta comunidad colindante con la de Madrid, sobre todo en los corredores y en concreto en Guadalajara. De ahí su empeño en intentar convencer a los castellano-manchegos de que Page, por mucho que se empeñe, no es muy diferente de Sánchez: «También es sanchismo».

Desde que fue elegido presidente nacional del PP, hace poco más de un año, Feijóo ha apoyado a Paco Núñez en nueve actos. Uno de ellos fue en Guadalajara, para la presentación del programa marco de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, uno de los actos más importantes de la precampaña electoral. Desde Génova ratificaron así, al elegir esta región para presentar el programa, que Castilla-La Mancha está muy bien situada para ellos en la parrilla de salida. En la campaña electoral, Feijóo acudirá dos días a esta región, otro gesto más en la misma línea.

Pero detrás de Feijóo será todo el partido el que se vuelque para conquistar uno de los feudos más inexpugnables del PSOE. Alberto Núñez Feijóo ha dado plena libertad a los barones para diseñar sus campañas e invitar a quien consideren oportuno, una decisión bastante diferente a la que imponía la anterior dirección nacional, que desembarcaba en los territorios en época electoral lo quisieran los presidentes regionales o no.

Lista de invitados

Y Paco Núñez ha invitado a todos. A Pablo Casado, no, precisan en su equipo, porque no estaba «en la lista». Pero a Mariano Rajoy y José María Aznar, sí, y ambos aceptaron la invitación. Aznar mueve a un votante que puede inclinarse hacia Vox y eso interesa de forma especial al equipo de Núñez. El expresidente estará el 19 de mayo, ya en campaña electoral, en Cuenca. Mariano Rajoy, por su parte, ya ha estado recientemente en Puertollano y Almodóvar del Campo, y el PP quiere cerrar otra visita en Albacete.

Dos leyes clave Ley del 'solo sí es sí' En el PP de Castilla-La Mancha no tienen ninguna duda: lo que ha inclinado la balanza en las tendencias de voto para que puedan sumar ahora mismo con Vox es el desgaste del PSOE por la ley del 'solo sí es sí', que puede arrastrar a Page por el peso del debate nacional en esta comunidad. Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra Dentro de Castilla-La Mancha, esta ley puede resultar clave ante las elecciones, según el PP. Prevé «expropiaciones forzosas» de parcelas y fincas rústicas si la Consejería acuerda la declaración de «incumplimiento de la función social del uso de la tierra, por su infrautilización», lo que ha sido motivo de una fuerte polémica.

Los barones territoriales también participarán en la campaña castellano-manchega. Isabel Díaz Ayuso acudirá a Guadalajara, donde mayor es la conexión con Madrid. Juanma Moreno estaba este fin de semana en Toledo y en una comida mitin en Talavera de la Reina. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, podría estar el 8 de mayo en Guadalajara, aunque está sin cerrar todavía la agenda. Y con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también han hablado para contar con él, pero queda por cerrar la fecha.

Desde la dirección nacional, además de Feijóo ya hay desembarco de otros dirigentes, como Cuca Gamarra, recientemente en Albacete, y Borja Sémper en Toledo.