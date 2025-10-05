Suscribete a
Robles, Marlaska y Albares ocultan al Congreso el uso de los fondos reservados

Solo ellos tienen esta partida y la ley les obliga a rendir cuentas cada semestre

El titular de Exteriores nunca ha ido a la comisión de secretos y Moncloa solo señala que Interior y Defensa dieron «datos» del gasto dos veces hasta 2022

La ministra de Defensa, Margarita Robles
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Madrid

Desde que el último Ejecutivo de Felipe González aprobó en 1995 la ley que regula el uso de los fondos para gastos reservados y hasta el año 2017, todos los gobiernos sin excepción han pedido acudir al Congreso a rendir cuentas sobre cómo estaban ... gastando ese dinero. Con Pedro Sánchez no ha sucedido nunca.

