Comparecencias por los fondos, una obligación legal que nació tras Roldán y la financiación ilegal del PSOE con Filesa

Ningún Gobierno ha acudido cada seis meses al Congreso pero el que más se acercó fue el de Aznar

Robles, Marlaska y Albares ocultan al Congreso el uso de los fondos reservados

El expresidente del Gobierno José María Aznar
El expresidente del Gobierno José María Aznar abc
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Madrid

La ley que obliga a los ministros con fondos para gastos reservados a comparecer ante el Congreso para rendir cuentas sobre su uso fue aprobada por el último gobierno de Felipe González con el país aún en shock por los casos de corrupción que se ... produjeron durante su etapa y que nacieron de estas partidas. La sensibilidad tanto política como social era muy alta ya que el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, había robado varios millones de pesetas de esos fondos y los había acumulado en Suiza; el PSOE los había utilizado para financiarse ilegalmente a través de empresas pantalla como Filesa; y el Gobierno los había empleado en el caso GAL, para pagar a grupos parapoliciales en un intento de poner fin a la banda terrorista ETA con acciones al margen de la ley que incluyeron secuestros y asesinatos.

