Comparecencias por los fondos, una obligación legal que nació tras Roldán y la financiación ilegal del PSOE con Filesa

La ley que obliga a los ministros con fondos para gastos reservados a comparecer ante el Congreso para rendir cuentas sobre su uso fue aprobada por el último gobierno de Felipe González con el país aún en shock por los casos de corrupción que se ... produjeron durante su etapa y que nacieron de estas partidas. La sensibilidad tanto política como social era muy alta ya que el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, había robado varios millones de pesetas de esos fondos y los había acumulado en Suiza; el PSOE los había utilizado para financiarse ilegalmente a través de empresas pantalla como Filesa; y el Gobierno los había empleado en el caso GAL, para pagar a grupos parapoliciales en un intento de poner fin a la banda terrorista ETA con acciones al margen de la ley que incluyeron secuestros y asesinatos.

La nueva regulación no permitió a González recuperar la confianza de los ciudadanos y el expresidente socialista perdió las elecciones de 1996. Probablemente por ese contexto el gobierno que más cuentas ha rendido por esta ley ha sido el que salió de aquellos comicios: el primero de José María Aznar. Sus ministros acudieron siempre a petición propia, aunque nunca llegaron a la periodicidad semestral que recoge la ley.

Así, en la primera legislatura de Aznar, la VI, sus ministros de Exteriores, Interior y Defensa cumplieron con la obligación de explicar en qué estaban gastando los fondos reservados acudiendo de manera específica para ello entre tres y cuatro veces cada uno al Congreso entre 1996 y 1999, según consta en la web de la Cámara Baja. Alternaron comparecencias en días separados con la fórmula de acudir todos el mismo día, que fue la que se acabó estableciendo. En la siguiente legislatura de Aznar, ya con mayoría absoluta, sus ministros con fondos reservados acudieron tres veces cada uno, una cada año en 2001, 2002 y 2003.

Zapatero bajó las cifras

En la etapa siguiente, las dos legislaturas que tuvieron a José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, el Gobierno bajó el nivel de rendición cuentas sobre su gasto de los fondos reservados, de nuevo según los datos que ofrece el Congreso. Sus ministros acudieron a la Cámara tan solo una vez por esta cuestión en su primer mandato, en el año 2004, si bien el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, acudió otras tres veces a petición propia para «informar sobre asuntos» calificados como secretos. En la siguiente legislatura, las comparecencias específicas sobre gastos reservados fueron dos, en 2008 y 2009. Esta última, a petición de la comisión y no del Gobierno.

La llegada de Mariano Rajoy al poder en 2011 y con mayoría absoluta mantuvo este nivel. En esa legislatura, a los tres ministros correspondientes se les unió la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, por ser la responsable del CNI. Los cuatro acudieron dos veces a la Cámara, en 2012 y 2014, para explicar cómo usaban los fondos reservados. Y en la legislatura siguiente –la de la moción de censura y por tanto compartida entre Rajoy y Pedro Sánchez– fueron solo una vez, en 2017, antes de perder el poder. El aterrizaje de otro socialista en Moncloa en 2018 metió esta obligación en el cajón y así continúa desde entonces.