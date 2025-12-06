El 'photocall' de una fiesta de la Constitución con pocos canapés y muchas ausencias

La celebración del Día de la Constitución se parece cada vez más a esa boda a la que te invitan y te ves obligado a ir, muchas veces sin ganas, con la particularidad, además, de que te impide gozar del puente que disfrutan la ... gran mayoría de españoles. Colas para acceder, codazos para intentar escuchar lo que dicen los principales dirigentes y un 'catering' cada vez más escaso (como ocurre también en los enlaces).

Tiempo atrás, el día de hoy, tenía algo de 'glamour'. No todo el mundo recibe una invitación para acudir al salón de Pasos Perdidos del Congreso. Pero lejos de esa exclusividad de hace unas décadas, hoy la fiesta de la Constitución se ha convertido en un 'photocall' en el que los políticos —muchos de ellos sin corbata o con atuendos de andar por casa— aprovechan la presencia de periodistas ansiosos de titulares para rellenar tres días de periódicos para vender su moto, aunque no tenga ruedas.

Todas las autoridades presentes han reivindicado una vez más el espíritu de la Constitución y la Transición, pero acto seguido, casi sin pestañear, han utilizado la misma declaración para atacar a su rival político.

Los casos de acoso sexual que afectan al PSOE por el exasesor Francisco Salazar y el exlíder en Torremolinos, con un 'mea culpa' incluido de Pedro Sánchez, y la crisis en el hospital de Torrejón han sido los temas que más se han repetido. En el caso de la crisis sanitaria, no la de la peste porcina, de la que no se ha dicho nada, con la ministra Mónica García, en su papel de precandidata de Más Madrid, y el ministro Óscar López, en calidad de líder del PSM, aprovechando las cámaras para atacar a Isabel Díaz Ayuso.

En esta ocasión han faltado más portavoces parlamentarios de los que han acudido a la celebración organizada por el Congreso. De hecho, la única que se ha dejado ver, acompañando a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha sido la popular Ester Muñoz, ya que ni el socialista Patxi López —por enfermedad—, ni la de Vox, Pepa Millán -que solo ha acudido a figurar entre la prensa sin el ausente Santiago Abascal-, ni la de Sumar, Verónica Martínez Barbero, así como tampoco los regionalistas Míriam Nogueras, Gabriel Rufián, Mertxe Aizpurúa, Néstor Rego, Maribel Vaquero y Cristina Valido se han dejado ver por la Cámara Baja. Tampoco algún ministro como Óscar Puente.

La 'podemita' Ione Belarra ha delegado su presencia en Javier Sánchez Serna y el diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos ha vivido su primer 6 de diciembre en muchos años desde la prisión de Soto del Real (Madrid), donde el 'glamour' es todavía más escaso que en el Palacio de la carrera de San Jerónimo. Los diputados del PP, con figuras como Cayetana Álvarez de Toledo, Mirian Guardiola, Jaime de Olano o Miguel Ángel Sastre son el grupo parlamentario que más representado ha estado. De diputados socialistas, de Sumar y del resto de fuerzas minoritarias apenas había ni rastro.

En el capítulo de presidentes autonómicos, como ya viene ocurriendo últimamente en los 12 de octubre, también ha habido muchas ausencias este sábado. Ni el vasco Imanol Pradales ni el riojano Gonzalo Capellán ni el canario Fernando Clavijo ni el catalán Salvador Illa ni la extremeña María Guardiola ni la balear Marga Prohens ni el castellano y leonés Alfonso Fernández Mañueco ni el castellanomanchego Emiliano García-Page ni el asturiano Adrián Barbón ni la navarra María Chivite ni el gallego Alfonso Rueda han viajado a Madrid.

Armengol durante su intervención en el acto, acompañada del resto de autoridades IGNACIO GIL

De los mandatarios autonómicos presentes, la madrileña Isabel Díaz Ayuso —en boca de todos los miembros del Gobierno—, el recién elegido presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y el aragonés Jorge Azcón, en este caso perseguido para saber si iba a adelantar las elecciones, han sido los grandes protagonistas de la jornada. Juanma Moreno, que hace unas semanas, en el Palacio Real, era el más buscado por la crisis de los cribados, caminaba hoy relajado y compitiendo a corrillos a escasos metros de la vicepresidenta primera y rival en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero.

El jefe del Ejecutivo, que el 12 de octubre apenas interactuó con los periodistas, por el rígido protocolo de la jornada, este sábado sí ha dedicado tiempo a los comunicadores en privado. Pues en público, argumentando la hora que era, no ha querido responder ni una pregunta. Ha sido tal su dedicación a la prensa en los tradicionales corrillos que, cuando su equipo se lo ha intentado llevar, ya casi en la puerta de salida, un grupo de comunicadores le ha vuelto a rodear. Y a la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y su hombre en las Cortes, Iván García Yustos, no les ha quedado otra que asumir otra parada.

Carmela, la hija de Yolanda Díaz, que este sábado ha acompañado del brazo a su madre por primera vez en un acto institucional, y el presidente de RTVE, José Pablo López, uno de los más buscados por parte de periodistas y asistentes, dos días después de decidir que España no participará por primera vez en Eurovisión por la presencia de Israel, han sido algunos de los otros protagonistas de una fiesta de la Constitución cada vez más alejada de la sociedad, cuyo perímetro de seguridad impuesto este año por el Ministerio del Interior impedía a los auténticos protagonistas de la celebración acercarse a menos de 350 metros de la sede del Legislativo.