Un juzgado de Vitoria cita a declarar a «tres víctimas» del campamento infantil de Bernedo

Exteriores de las colonias infantiles de Bernedo (Álava), donde las familias denunciaron coacciones e insinuaciones sexuales por parte de los monitores

El Juzgado de Instrucción nº3 de Vitoria ha llamado a declarar como testigos a «tres víctimas» en el caso del 'udaleku' de Bernedo. El campamento infantil donde las familias de los niños han denunciado coacciones e insinuaciones sexuales a los menores por parte de los monitores de la asociación guipuzcoana Sarrea Euskal Udalekuak.

Se trata del mismo juzgado al que, a finales del mes de abril (antes de que se celebrara esta edición de las colonias), la Ertzaintza remitió un auto en el que advertía de las investigaciones que estaba llevando a cabo sobre el enclave desde principios de año. Tal y como afirmó en el día de ayer la Fiscal Superior de Justicia del País Vasco, Carmen Adán, ese documento no se hizo llegar al Ministerio Público, por lo que el caso quedó en «un limbo», siguiendo adelante la convocatoria de 2025 y tras la cual se ha conocido el escándalo por la prensa.

Un día después de dichas declaraciones, en las que Adán anunció el inicio de las «actuaciones judiciales», fuentes jurídicas informan que el Juzgado de Instrucción nº3 de Vitoria, ha llamado a declarar como «víctimas-testigos» a tres personas. Un oficio que llevó a cabo en el día de ayer, y al que se suma la decisión de informar a la Diputación de Guipúzcoa de sus derechos «como persona perjudicada u ofendida».

Además, el juzgado ha decidido dar traslado a la Fiscalía de sus actuaciones «a fin de que informe si ejercita las acciones penales que considere pertinentes». También al cuerpo instructor del atestado, esto es la Ertzaintza, con el «fin de identificar a más menores afectados y para que informe al juzgado del resultado de las averiguaciones practicadas».