La falta de comunicación entre los juzgados y la Ertzaintza y la Fiscalía dejó el caso de Bernedo «en un limbo» La Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha anunciado hoy el inicio de la «actuación judicial» tras conocer el escándalo por los «medios de comunicación»

La Ertzaintza conocía desde finales de 2024 que algo ocurría en el udaleku de Bernedo (Álava). El campamento 'euskaldun' donde, según desveló la semana pasada 'El Correo', las familias denuncian que los monitores coaccionaban a los niños para ducharse desnudos en lavabos mixtos, se paseaban sin ropa o les hacían insinuaciones sexuales con el pretexto de transmitir valores «transfeministas». En ese momento, la policía autonómica inició una investigación y cuatro meses después, según explica el Departamento de Seguridad, remitió atestado al juzgado. El caso llegaba a los tribunales, pero, tal y como ha explicado hoy la Fiscal Superior del País Vasco, «quedó en un limbo».

Carmen Adán, que ha acudido este lunes al Parlamento vasco para hacer entrega de la memoria de fiscalía, ha explicado que el atestado remitido no llegó a la Fiscalía y «no motivó la incoación de diligencias previas que es obligada». En declaraciones a los medios recogidas por EP, la fiscal ha anunciado que ya ha reclamado que se inicie la investigación, dando paso a las actuaciones judiciales, una vez ha tenido conocimiento del escándalo por los «medios de comunicación». Además, ha señalado a la Unidad de Menores de la Ertzaintza, por no dar cuenta entonces de las investigaciones a la Fiscalía de menores.

Adán ha explicado que «la norma dice que, al tiempo que se entrega un atestado, se entrega la copia del atestado en Fiscalía» y, desde que se ha implantado el expediente electrónico, «se entrega de una sola forma». «Si se llega con el atestado a ese sitio informático y no llega a Fiscalía, Fiscalía desconoce que existe esa actuación policial en el ámbito del juzgado», ha indicado. Según ha añadido, «si tampoco la Policía da cuenta de que ese caso ha llegado al juzgado, no podemos ni impulsar, ni coordinar, como hemos hecho ahora, para que inmediatamente se ponga en marcha todo lo que es la actuación judicial», que «en este momento todavía no se ha producido, pero que se empezará a producir».

