La Ertzaintza ya informa sobre el origen de los delincuentes, pero solo concreta la nacionalidad si son españoles

La noche del pasado 13 de octubre una «víctima» de «procedencia europea» paseaba por el puente del Arenal. Uno de los puntos que permite cruzar de lado a lado la ría en su paso por el centro de Bilbao. De repente, un delincuente de «origen ... magrebí» se acercó y le robó el teléfono del pantalón. Cuando el primero intentó revolverse, recibió un puñetazo en la cara por el que tuvo que recibir asistencia sanitaria. El responsable, de 22 años y con numerosos antecedentes por robos y hurtos, fue detenido por la Ertzaintza.

Este suceso, que por sus características no debería serlo, es, sin embargo, extraordinario. Al día siguiente, la nota informativa del Departamento de Seguridad incluía por primera vez el origen tanto de la víctima como del detenido. Un cambio en la política de comunicación del Gobierno vasco, que el consejero Bingen Zupiria, ha atribuido las últimas semanas a la «presión» ejercida por el Partido Popular y Vox en el Parlamento vasco, con el objetivo de evitar la «estigmatización» y apostar por la «transparencia».

Desde entonces, en los breves que Seguridad envía a través de sus canales de información para dar cuenta de algunas de sus actuaciones, la Ertzaintza incorpora datos de los detenidos como «procedencia latinoamericana», «origen magrebí», «procedencia europea». Únicamente menciona directamente la nacionalidad de los autores de los delitos si estos son de nacionalidad española. Una cuestión que Zupiria, preguntado la semana pasada en La Ser, justificó en que no es lo mismo decir «magrebí que marroquí»: «En los últimos años, hay unas nacionalidades que destacan más que otras, y esto hay que tenerlo en cuenta».

Noticia Relacionada Otegi acusa al PNV de usar la campaña contra la Ertzaintza para perjudicar a EH Bildu GERARDBONO «Nosotros no odiamos a la Ertzaintza», afirma y defiende un modelo policial similar al «noruego» donde «no sacan todo el rato la pistola»

El cambio, que no se produce en ningún otro cuerpo policial en España, provocó la reacción inmediata de EH Bildu, que criticó al Gobierno vasco por verse «condicionado» por los discursos de la «extrema derecha». El debate sobre la seguridad, que ya es una de las principales preocupaciones ciudadanas en el País Vasco, lleva meses instalado. También, la pertinencia de mezclarlo o no con el fenómeno migratorio.

En ese sentido, de acuerdo con el último informe de la Ertzaintza, entre enero y septiembre de este mismo año la policía autonómica efectuó un total de 7.053 detenciones en la comunidad autónoma. De todas ellas, alrededor del 60% tenían detrás delincuentes extranjeros, mientras que el 40% restante a nacidos en España. Además, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2025, la población extranjera suponía un 10% del total en el País Vasco.