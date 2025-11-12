Suscribete a
La Ertzaintza ya informa sobre el origen de los delincuentes, pero solo concreta la nacionalidad si son españoles

El Gobierno vasco defiende el cambio en la política de comunicación implementado en octubre como una forma de evitar la «estigmatización»

Los grupos detrás de la nueva 'borroka' planean elevar la «agitación» y la lucha en la calle

Una patrulla de la Ertzaintza durante una detención
Una patrulla de la Ertzaintza durante una detención
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

La noche del pasado 13 de octubre una «víctima» de «procedencia europea» paseaba por el puente del Arenal. Uno de los puntos que permite cruzar de lado a lado la ría en su paso por el centro de Bilbao. De repente, un delincuente de «origen ... magrebí» se acercó y le robó el teléfono del pantalón. Cuando el primero intentó revolverse, recibió un puñetazo en la cara por el que tuvo que recibir asistencia sanitaria. El responsable, de 22 años y con numerosos antecedentes por robos y hurtos, fue detenido por la Ertzaintza.

