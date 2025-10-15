La Ertzaintza abre un expediente al promotor de la concentración de Falange del 12 de octubre en Vitoria por la utilización de símbolos franquistas

La Ertzaintza ha abierto un expediente al promotor de la concentración de la Falange Española que tuvo lugar en Vitoria este domingo, 12 de octubre. Lo ha hecho, según ha informado en un comunicado, por «la utilización de enseñas preconstitucionales».

En la nota, el ... Cuerpo policial ha añadido que mantiene abierta una investigación por los incidentes que se produjeron en la jornada, que acabó con 19 personas detenidas por «desórdenes públicos» y con una veintena de ertzainas heridos leves.

Bajo el lema 'La unidad de España ni se vota ni se negocia', este pasado domingo la Falange había convocado una concentración en la capital alavesa. Paralelamente, distintos colectivos celebraron otra contramanifestación en la que protestaban por la presencia de este partido en Vitoria. Noticia Relacionada Diecinueve detenidos en Vitoria durante los disturbios en una manifestación de la Falange Gerard Bono Un centenar de encapuchados han quemado contenedores y lanzado objetos contra la Ertzaintza y los convocantes El actual expediente al promotor se ha abierto en concreto por presunto inumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana. La maniobra se ha producido a raíz de la investigación que ya había iniciado la Ertzaintza. En su nota, el Cuerpo vasco ha recordado que continúan investigando con el fin de esclarecer todo lo sucedido.

