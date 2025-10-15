Suscribete a
La Ertzaintza abre un expediente al promotor de la concentración de Falange del 12 de octubre en Vitoria por la utilización de símbolos franquistas

La jornada del domingo en la capital alavesa terminó con 19 detenidos por «desórdenes públicos» y cerca de una veintena de ertzainas heridos leves

Concentración de la Falange en Vitoria.
Concentración de la Falange en Vitoria. ANDER GILLENEA / AFP
A. S.

La Ertzaintza ha abierto un expediente al promotor de la concentración de la Falange Española que tuvo lugar en Vitoria este domingo, 12 de octubre. Lo ha hecho, según ha informado en un comunicado, por «la utilización de enseñas preconstitucionales».

En la nota, el ... Cuerpo policial ha añadido que mantiene abierta una investigación por los incidentes que se produjeron en la jornada, que acabó con 19 personas detenidas por «desórdenes públicos» y con una veintena de ertzainas heridos leves.

