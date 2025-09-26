Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
El veranillo de San Miguel y el aviso de la AEMET de la llegada de la borrasca Gabrielle

Detenido un joven de 18 años por intento de homicidio tras asestar varios navajazos a su víctima en Bilbao

El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial este viernes

Detenido por apuñalar a un joven al salir de una discoteca junto a la Puerta del Sol

Imagen de archivo de la Policía Nacional.
Imagen de archivo de la Policía Nacional. JC Soler

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un joven de 18 años ha sido detenido en Bilbao por intento de homicidio tras asestar varios navajazos a una persona con la que había tenido algún desencuentro anterior, según ha informado el Departamento de Seguridad y cita Europa Press.

Los hechos ocurrieron este pasado jueves por la noche, en torno a las 21.00 horas. El arresto se produjo en el barrio de Abando de Bilbao.

La víctima y el agresor, que ya se conocían por haber tenido algún desencuentro anterior, se encontraron en la calle y el detenido arremetió contra el contrincante a navajazos provocándole cortes en el cuello, tórax y otras partes del cuerpo. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, en principio, con heridas que no revestían gravedad, han detallado las mismas fuentes.

Noticia Relacionada

El presunto autor de la agresión fue retenido por varios viandantes y los recursos policiales personados en el lugar procedieron a su detención.

Además, el arma utilizada fue localizada en un contenedor cercano al lugar de los hechos. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial este viernes.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app