Detenido un joven de 18 años por intento de homicidio tras asestar varios navajazos a su víctima en Bilbao
El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial este viernes
Un joven de 18 años ha sido detenido en Bilbao por intento de homicidio tras asestar varios navajazos a una persona con la que había tenido algún desencuentro anterior, según ha informado el Departamento de Seguridad y cita Europa Press.
Los hechos ocurrieron este pasado jueves por la noche, en torno a las 21.00 horas. El arresto se produjo en el barrio de Abando de Bilbao.
La víctima y el agresor, que ya se conocían por haber tenido algún desencuentro anterior, se encontraron en la calle y el detenido arremetió contra el contrincante a navajazos provocándole cortes en el cuello, tórax y otras partes del cuerpo. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, en principio, con heridas que no revestían gravedad, han detallado las mismas fuentes.
El presunto autor de la agresión fue retenido por varios viandantes y los recursos policiales personados en el lugar procedieron a su detención.
Además, el arma utilizada fue localizada en un contenedor cercano al lugar de los hechos. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial este viernes.
