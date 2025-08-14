Un kosovar mutila a un joven con un machete militar a la salida de una discoteca de Usera

La noche madrileña y el calor agosteño, combinados con alcohol y el inhumano reguetón, pueden causar estragos. Que se lo digan, si no, a un ecuatoriano de 27 años afincado en Madrid, que ha amanecido este miércoles con heridas profundas en el pecho, hombro ... y mano y antebrazo izquierdos. Sangraba de una manera escandalosa. Su presunto agresor es otro varón, de 23 años y, en este caso, de la República de Kosovo, según consta en su documento de identidad. España no reconoce a esta región de los Balcanes como un estado soberano. Responde al nombre de Albion A. Está acusado de intento de homicidio y tenencia ilícita de armas.

Según ha podido saber ABC, el suceso se produjo cuando un coche patrulla de la Policía Nacional circulaba por la calle de Marcelo Usera, sobre las 4.45 horas de este 13 de agosto. A la altura del 109, vieron a dos hombres peleando; en ese momento, uno, el luego detenido, sacó un machete militar sin previo aviso a su contrincante y se lo clavó varias veces en el cuerpo. La víctima se desplomó y el atacante salió a la carrera.

Lo primero que hicieron los agentes es hacer sonar la sirena y activar los rotativos lumínicos del vehículo, para que Albion desistiera en su salvaje acometida. El tipo huyó por la calle de Gabriel Usera, pero fue bloqueado por los patrullas en Marcelo Usera, de nuevo, cuando se dirigía hacia la glorieta de Cádiz. Finalmente, corriendo por esa misma vía, lo lograron apresar a la altura del número 94. Justo antes, había tirado el arma blanca homicida.

Cuando los funcionarios intentaban engrilletarle, empezó a lanzar patadas y puñetazos al aire. Lograron hacerse con él y llegaron más policías de refuerzo al lugar de los hechos. La víctima era un surtidor de sangre, así que, mientras llegaba el Samur, los agentes le practicaron un torniquete en el brazo izquierdo, cerca de la axila y del hombro, para que no se desangrara. El líquido plasmático salía incluso con burbujas, también por el pecho y el trapecio derecho. Le colocaron también un parche torácico. El ecuatoriano estaba totalmente desorientado, sobre todo por las hemorragias tan importantes que presentaba. Los sanitarios, una vez estabilizado, lo trasladaron al hospital 12 de Octubre, muy cercano al escenario criminal.

El herido estaba con un amigo de Colombia y de 27 años, que explicó que habían estado disfrutando en la discoteca Korzo, en Gabriel Usera, 25, y que, al marcharse, el kosovar comenzó a insultarles, empujó a su colega y comenzaron a discutir. Fue entonces cuando recibió las múltiples puñaladas. Los agentes recuperaron el arma, un machete de 23 centímetros de longitud, con 13 de hoja.

El Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada de Policía Científica acudió también a recabar los vestigios del caso, así como el Selur, este para limpiar el enorme reguero de sangre.