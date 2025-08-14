Suscribete a
Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Un kosovar mutila a un joven con un machete militar a la salida de una discoteca de Usera

La Policía ha detenido al agresor, acusado de intento de homicidio y que dejó desangrándose a su víctima en la calle

ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Madrid

La noche madrileña y el calor agosteño, combinados con alcohol y el inhumano reguetón, pueden causar estragos. Que se lo digan, si no, a un ecuatoriano de 27 años afincado en Madrid, que ha amanecido este miércoles con heridas profundas en el pecho, hombro ... y mano y antebrazo izquierdos. Sangraba de una manera escandalosa. Su presunto agresor es otro varón, de 23 años y, en este caso, de la República de Kosovo, según consta en su documento de identidad. España no reconoce a esta región de los Balcanes como un estado soberano. Responde al nombre de Albion A. Está acusado de intento de homicidio y tenencia ilícita de armas.

