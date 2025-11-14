La nueva serie de Apple TV que se ha rodado en Bilbao: es del creador de 'Breaking Bad' y la ficción más vista de la plataforma

El País Vasco es uno de los destinos favoritos de las producciones españolas. Algunos ejemplos son la series de Netflix 'Ángela' o 'Presunto culpable' y la película 'Un fantasma en la batalla', estrenada recientemente en la misma plataforma, que se han rodado en ... esta comunidad.

Sin embargo, la belleza de sus paisajes naturales y sus bonitos pueblos pesqueros han convertido al País Vasco en un entorno perfecto también para las producciones internacionales. De esta forma, por ejemplo, 'Juego de Tronos' rodó algunas escenas de su séptima temporada en Zumaia y San Juan de Gaztelugatxe, entre otros puntos.

En este sentido, una nueva serie estadounidense ha elegido una de las principales ciudades del País Vasco para el rodaje de algunas de sus escenas. En concreto, el equipo de la ficción se trasladó hasta Bilbao hace algo más de un año.

La serie de Apple TV que se rodó en Bilbao

La serie internacional que ha elegido Bilbao como set de grabación es, nada más y nada menos, que 'Pluribus', una ficción nueva de Apple TV creada por Vince Gilligan, detrás de series de reconocido éxito como 'Breaking Bad' o 'Better Call Saul'.

La serie, que estrenó el pasado 7 de noviembre su primera temporada, está protagonizada por Rhea Seehorn, quien encarna a «la persona más desgraciada sobre la faz de la tierra», quien tiene la misión de salvar el mundo de la felicidad. Aunque lleva apenas una semana en la plataforma, se ha convertido ya en lo más visto.

'Pluribus' está ambientada en un Albuquerque (Nuevo México) actual. Sin embargo, la serie no solo se rodó en este punto, sino que los creadores también eligieron España como set de rodaje. En concreto, se trasladaron hasta la ciudad de Oviedo o la isla de La Palma.

Además, el equipo de la serie viajó hasta un punto de Bilbao para rodar varias escenas: el aeropuerto. De esta forma, 'La Paloma', como se conoce al aeródromo bilbaíno, aparece en varias secuencias del capítulo 2 de esta ficción estadounidense.

Aeropuerto de Bilbao ABC

Tal y como informa 'El Correo', el equipo de localizaciones de la serie visitó en dos ocasiones en 2023 la terminal diseñada por Santiago Calatrava y de estética futurista. El rodaje se produjo un año más tarde, en diciembre de 2024, y supuso un ejercicio logístico complicado, al tratarse de un lugar por el que pasan cada día cientos de personas.

La grabación se produjo tanto en las pistas como en el interior del aeropuerto. De esta forma, se puede ver puntos como el letrero del aeródromo, los 'fingers' o pasarelas y, por supuesto, la forma de paloma del edificio terminal.

Qué ver en Bilbao

Bilbao es una de las ciudades más importantes de España por haber sido uno de los grandes motores industriales del país, además de un núcleo económico clave del País Vasco. Además, a nivel cultural y gastronómico, se trata de un punto imprescindible para visitar, tanto por turistas nacionales, como internacionales.

Uno de los símbolos indiscutibles de la ciudad es el Museo Guggenheim, diseñado por Frank Gehry. Su espectacular estructura de titanio y curvas atrae a visitantes de todo el mundo. Más allá de su arquitectura, el museo ofrece exposiciones de arte contemporáneo de reconocido prestigio.

El Casco Viejo de Bilbao, conocido como las 'Siete Calles', es otro de los grandes atractivos de la ciudad. Este barrio histórico destaca por sus edificios coloridos, sus comercios y una oferta gastronómica centrada en los famosos pintxos. En este sentido, destacan puntos como la Catedral de Santiago, el Teatro Arriaga o la Plaza Nueva.

Además, otro de los puntos de interés de la ciudad son el Estadio de San Mamés, del club Athletic Club de Bilbao, el Parque de Doña Casilda o la ría, también conocida como la ría del Ibaizabal o la ría del Nervión, por donde dar un tranquilo paseo.