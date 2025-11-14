La nueva serie basada en un éxito de ventas de Javier Castillo llega hoy a Netflix: tiene 6 capítulos y es de los creadores de 'La chica de nieve'

Javier Castillo (Málaga, 1987) se ha posicionado como uno de los escritores españoles más exitosos de los últimos tiempos y una de las voces más destacadas del thriller en nuestro país. Irrumpió en el panorama literario en 2017 con 'El día que se ... perdió la cordura', su primer éxito en ventas.

Después, llegaron 'El día que se perdió el amor', 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff' y 'La chica de nieve', su primera novela llevada a serie. Fue Netflix la plataforma que, en 2023, se alió por primera vez con el escritor, adaptando dos años más tarde su siguiente libro, 'El juego del alma', que llegó a inicios de 2025.

Apenas unos meses después del estreno de la segunda adaptación de Javier Castillo, Netflix ha lanzado la tercera. Una de las últimas novelas del autor malagueño ha llegado este viernes, 14 de noviembre, a la plataforma en forma de miniserie.

La novela de Javier Castillo que llega a Netflix

La serie que acaba de estrenar Netflix es 'El cuco de cristal', una adaptación de la sexta novela de Javier Castillo. Un libro publicado en 2023 que vendió más de 2,5 millones de ejemplares y llega ahora a la plataforma de la mano de Atípica Films.

Jesús Mesas y Javier Andrés Roig, detrás también de 'La chica de nieve, son los encargados de esta adaptación que dirigen Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo y tendrá un total de 6 episodios.

'El cuco de cristal' está protagonizada por Catalina Sopelana ('El jardinero') y Álex García ('Sagrada familia'). Completan el reparto de la miniserie Itziar Ituño, Iván Massagué, Alfonso Nieto y Tomás del Estal, entre otros.

Un thriller de intriga

'El cuco de cristal' sigue la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), una médico residente de primer año que, tras sufrir un infarto fulminante, recibe un trasplante de corazón. Entonces, la joven emprende una búsqueda para conocer a su donante que le lleva hasta un pequeño y enigmático pueblo. Allí descubre que el corazón pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta.

Clara se adentra entonces en un lugar lleno de secretos, con un misterio que se extiende durante 20 años. Además, justo el mismo día de su llegada al pueblo, desaparece un bebé en un parque público.

Álex García en 'El cuco de cristal' NETFLIX

Clara comienza también a experimentar recuerdos y sensaciones que no le pertenecen, lo que da pie a un dilema sobre la identidad y la memoria: ¿puede un corazón conservar algo del alma de su anterior dueño?.

Con este planteamiento, la serie desarrolla una trama llena de tensión, giros inesperados e intriga, basada en la historia que narra Javier Castillo en su novela. «Tiene mi estilo, ya que presenta muchos giros, sorpresas, misterios, etc», contó el escritor en una entrevista con ABC, donde destacó que la obra «juega mucho con las emociones».

'El cuco de cristal' NETFLIX

El rodaje de 'El cuco de cristal', que finalizó el pasado mes de marzo, se llevó a cabo entre la Comunidad de Madrid y Extremadura. En concreto, el equipo de la serie hizo parada en distintos puntos de la comarca cacereña del Valle del Ambroz, como Hervás y Baños de Montemayor.