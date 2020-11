La polémica y la división política corroen un año más el Día de la Memoria en el País Vasco PP+Cs y Vox no han participado en el acto central que se ha celebrado en el Parlamento de Vitoria

Adrián Mateos SEGUIR Bilbao Actualizado: 10/11/2020 14:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Gobierno vasco dirige a los jóvenes una campaña para concienciar sobre la violencia que elude a ETA

Tampoco este año ha habido «foto» de unidad de los partidos vascos en el Día de la Memoria. Una jornada que deja al descubierto las diferentes sensibilidades en torno a los años de terrorismo y que, en esta ocasión, viene agitada por los polémicos vídeos que el Gobierno autonómico ha dirigido a los jóvenes, en los que se elude cualquier mención a ETA. Esta es una de las razones por las que PP+Cs y Vox no han participado en el acto que se ha celebrado en el Parlamento de Vitoria.

EFE

No es casualidad que el Día de la Memoria se celebre el 10 de noviembre, pues es la única fecha en la que ETA no asesinó a ninguna persona. Junto a la escultura «Brújula de medianoche», obra de Cristina Iglesias que se erige a las puertas de la Cámara vasca, representantes de PNV, PSE, Bildu y Podemos, con el lendakari Iñigo Urkullu a la cabeza, han conmemorado la fecha colocando rosas blancas en un centro que se ha instalado junto a un pebetero que permanecerá encendido todo el día. Durante la ofrenda, un cuarteto de viento de la Ertzaintza ha interpretado «Lurraren pean sar nindaiteke», de Aita Donostia.

El lema elegido por el Gobierno vasco para la ocasión ha sido «Mirar hacia atrás para seguir adelante», y con él se pretende «denunciar alto y claro la sinrazón de las vulneraciones de derechos humanos» y «reclamar una memoria crítica que ayude a no repetir los errores del pasado». Así lo ha dicho el nacionalista Iñigo Iturrate, que en un comunicado ha puesto de relieve la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan «la reciente historia de dolor y su impacto en la sociedad vasca para no olvidar y no repetir los errores del pasado».

Desde la formación nacionalista insisten en recalcar que en el día de hoy se denuncian las violaciones de «derechos humanos», no solo las de ETA. Es algo que también se refleja en los vídeos que ha elaborado Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria, y que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha trasladado a diferentes instituciones para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de avanzar hacia «una Euskadi reconciliada y en paz». En uno de estos documentos se da voz a varios jóvenes que no llegan a hablar en ningún momento de ETA, aunque sí se refieren a la existencia de un «conflicto» y la necesidad de tener «empatía» para reunir a la sociedad. «No hay distinción entre víctimas, todas y todos han sufrido», asevera uno de ellos.

Homenajes y «ongi etorris»

«Me niego a que haya un trato igualatorio entre víctimas y verdugos en esta sociedad, cuando además hay quienes siguen apostando por la apología del terrorismo y justifican la violencia, como Bildu», ha denunciado esta mañana Carlos Iturgaiz, presidente de PP+Cs, que ha recordado que los batasunos participan hoy en actos del Día de la Memoria «pero anoche estaban en homenajes, en “ongi etorris” en Éibar aclamando y alabando a los terroristas de ETA».

El mandatario popular ha encabezado el acto propio que ha celebrado este martes en Vitoria la coalición de PP+Cs junto al monumento a las víctimas del terrorismo de Agustín Ibarrola. Iturgaiz ha acusado al Ejecutivo vasco de «blanquear» a Bildu, a cuyos dirigentes ha catalogado de «esbirros de los etarras». En esta línea, ha enfatizado que si se mira al pasado es para «recordar, no olvidar»: «Los terroristas eligieron ser terroristas y eligieron a sus víctimas, y en el que estas no eligieron ser víctimas, sino que les obligaron a serlo», ha destacado.

EFE

También Vox ha festejado en solitario la jornada. Su única parlamentaria en la Cámara de Vitoria, Amaia Martínez, se ha desvinculado del acto central al considerar que «equipara» todas las violencias en lugar de ser un homenaje a las víctimas del terrorismo.