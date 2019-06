Ibarretxe dice que hace 2.000 años no existía España ni Francia pero sí los pueblos catalán y vasco El exdirigente vasco fue a más: «No sé si -dentro de 2000 años- Francia seguirá siendo como es, o si el Estado español seguirá siendo como es. Pero estoy convencido de que existirán el pueblo vasco y el catalán»

El exlendakari Juan José Ibarretxe ha asegurado este martes que «hace 2000 años no existían estados nación» como el de Francia o España. «Pero existíamos el pueblo catalán y el pueblo vasco», ha espetado el nacionalista, encargado de presentar a Roger Torrent en un acto organizado por la plataforma soberanista Gure Esku Dago en Vitoria.

Ibarretxe ha inicidido en que «el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va». En este sentido, ha afirmado que « hace 2000 años no existían estados nación» como los de España o Francia. «Tampoco la Unión Europea», ha apuntado el exlendakari, que sin embargo no ha dudado a la hora de asegurar que hace dos milenios sí existían los pueblos vasco y catalán.

Y ha ido a más: «No sé qué instituciones jurídico políticas verán nuestros hombres y mujeres de dentro de 2000 años —ha dicho—. No sé si Francia seguirá siendo como es, o si el Estado español seguirá siendo como es. Pero estoy convencido de que existirán el pueblo vasco y el catalán».