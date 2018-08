Pau Gasol, de ruta cultural por el Guggenheim de Bilbao en compañía de su novia

La Semana Grande de Bilbao, que se alargará hasta el próximo domingo, constituye uno de los grandes reclamos turísticos del verano en España. Naturalmente, las fiestas no son el único aliciente de la capital vizcaína, también reconocida en todo el mundo por su oferta cultural. Uno de sus máximos exponentes es el museo Guggenheim, que hoy ha recibido una visita de altura: la del baloncestista catalán Pau Gasol, que ha conocido los entresijos del arte contemporáneo acompañado por su novia, la californiana Catherine McDonnell.

Visita espectacular al impresionante @MuseoGuggenheim! #Bilbao#cultura#arte



Had a wonderful visit at the spectacular #GuggenheimBilbao museum! #culture#artpic.twitter.com/Kl4WUnGMCw