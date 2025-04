Unas 2000 personas recorren el centro de Bilbao entre críticas a la justicia: «Nos han declarado la guerra»

A las doce en punto del mediodía el morado ha inundado las calles del centro de Bilbao. Convocadas por el Sindicato de Estudiantes, unas 2.000 mujeres han recorrido las calles de la ciudad con motivo del 8M. En su recorrido, se han escuchado consignas en contra de la justicia y de Vox, y también en defensa de la ley del 'solo sí es sí'.

«Estamos hartas de la justicia machista», han coreado al unísono tras una pancarta en la que podía leerse «Basta Ya, nos siguen matando y forzando». «Vox, escucha, estamos en lucha», «Las calles y las noches son nuestras», han sido otro de los mensajes que se han podido escuchar en su recorrido.

Apenas 24 horas después de que el Congreso aprobara, con la división del Gobierno, la tramitación de la reforma de la ley del 'solo sí es sí', las críticas a la justicia han estado muy presentes en el recorrido. Tanto es así, que la portavoz del sindicato, Laura Luego, ha calificado lo vivido el martes en Madrid de «declaración de guerra». «Estamos hartas de la justicia machista», ha asegurado.

Noticia Relacionada ¿Se puede hacer huelga el 8-M por el Día de la Mujer y qué pasa si falto al trabajo? ABC Este miércoles se celebra en todo el mundo el día que reivindica la igualdad y los derechos de las mujeres

También ha explicado que el colectivo de las estudiantes seguirá luchando frente a una «derecha completamente envalentonada». «La lucha feminista sigue viva, necesitamos construir un feminismo para seguir avanzando», ha asegurado.

No solo estudiantes

A pesar de que la convocatoria partía de los movimientos estudiantiles, han sido varias las personas de otras generaciones que han querido unirse a la jornada reivindicativa. Entre ellas Petri, de 85 años, que ha acudido a acompañar a su nieta de 18 años. «Es la mejor guardaespaldas», describía María orgullosa.

María posa con su abuela al inicio de la manifestación EP

En declaraciones a los medios de comunicación Petri ha lamentado que todavía quede «mucho por hacer». Ha mostrado además su preocupación por los numerosos «peligros» que, a su juicio, existen para las jóvenes. «Tienen que ir con guardaespaldas por la noche, no hay derecho». Es por ello que ha animado a las nuevas generaciones a seguir «adelante» en sus reivindicaciones.

Aunque el cielo amenazaba lluvia, al final apenas han caído cuatro gotas que no han sido suficientes para empañar el ambiente reivindicativo. «Que no, que no, que no tenemos miedo» o «Que sí, que sí, que sí tenemos rabia», han sido algunos de los eslóganes que también se han colado en la primera manifestación de la jornada de Bilbao.

La manifestación de la mañana no ha sido más que el aperitivo de la gran cita del 8M en la capital vizcaína. Será a las 19:30 cuando la manifestación principal, que en el País Vasco se ha convocado de forma unitaria, parta para poner punto y final al Día Internacional de las Mujeres.