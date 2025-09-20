Suscribete a
Vox exige anular el debate sobre competencias en inmigración

Petición por escrito a Armengol para que retire del orden del día la proposición de ley de PSOE y Junts

El Supremo rechaza la querella contra Abascal por decir que «el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez»

Santiiago Abascal y Pepa Millán en el Congreso jaime garcía
Paloma Esteban

La transferencia de competencias en materia de inmigración a Cataluña -una de las principales exigencias de Junts para apoyar a Pedro Sánchez- llega al Congreso el próximo martes con muchas opciones de naufragar. Se trata de la toma en consideración de la proposición ... de ley -el primer paso de la tramitación- que los independentistas acordaron con el PSOE hace seis meses. Pero Vox pretende que ni siquiera se produzca el debate y que la Mesa de la Cámara, encabezada por Francina Armengol, lo retire del orden del día.

