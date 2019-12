Las seis noticias imprescindibles de hoy, miércoles 4 de diciembre

1.- Sánchez evita pedir perdón por los ERE y asegura que «el PSOE asumió las responsabilidades políticas hace tiempo». El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no considera que el PSOE deba pedir perdón por la sentencia del caso de los ERE. A una pregunta de ABC, en la Cumbre de la OTAN celebrada en Londres, Sánchez aseguró que «el Partido Socialista asumió las responsabilidades políticas hace tiempo. Hasta mucho antes de que hubiese una sentencia como hemos conocido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en estas semanas». En una breve respuesta, ante los medios de comunicación en el Hotel Grove de Watford, a las afueras de Londres, Sánchez reiteró su argumento: «Hace años que se asumieron esas responsabilidades políticas por parte de los líderes a los que la sentencia hacía referencia y no hay más que añadir».

2.- El detenido por la desaparición de Marta Calvo confiesa que la descuartizó y la arrojó en contenedores. Jorge Ignacio Palma, el exconvicto colombiano con el que quedó el pasado 6 de noviembre la valenciana Marta Calvo, desaparecida desde entonces, se ha entregado alrededor de las cuatro de la madrugada de este miércoles a la Guardia Civil en el cuartel de la localidad de Carcaixent, donde ha quedado detenido. El hombre había confesado inicialmente que mató y desmembró a la joven de 25 años y, conforme ha avanzado ABC, arrojó las partes del cuerpo en diferentes contenedores. Posteriormente, ha sostenido que la joven murió tras mantener relaciones sexuales y se deshizo de su cadáver.

3.- Vox advierte a PSOE y PP de que «se acabaron los gallineros» y reclama la ubicación de Cs en el hemiciclo. El arranque de la legislatura ha vuelto a servir la polémica sobre qué espacio ocupará cada grupo parlamentario en el interior del hemiciclo, como viene sucediendo en cada ocasión desde que el multipartidismo arraigó en nuestro país. La repetición de elecciones ha alterado sustancialmente los equilibrios en el bloque de la derecha donde Vox ha sustituido a Ciudadanos como tercera fuerza política y la formación naranja ha sufrido una auténtica debacle. Desde esa nueva posición de fuerza, Vox advirtió este miércoles a PP y PSOE que «se acabaron los gallineros» para su formación y que no va a tolerar que se menosprecie no se pisotee a sus más de tres millones de votantes.

4.- La OTAN incluye a China y la 5G por primera vez en su visión estratégica. Los 29 líderes de la OTAN han acordado en la Cumbre de Londres un documento común de 9 puntos por el cual se reafirma «nuestro solemne compromiso, como se consagra en el Artículo 5 del Tratado de Washington, de que un ataque contra un Aliado será considerado un ataque contra todos nosotros». Además, el documento alude por primera vez a China, país cuya «creciente influencia y políticas internacionales presentan oportunidades y desafíos que debemos abordar juntos como una Alianza». También, expresa la tecnología de comunicaciones 5G como una de las cuestiones en la que los 29 países aliados deben tratar para asegurar las comunicaciones.

5.- Los Tedax detonan un artefacto explosivo en el centro de menas de Hortaleza. La Policía Nacional investiga un nuevo ataque contra el centro de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza. Entre las ocho y las nueve de la mañana, los agentes han recibido un aviso de amenaza de bomba en el inmueble, situado en la calle de Valdetorres de Jarama, 1. Se trata, según ha confirmado la Jefatura a ABC, de una granada de mano de entrenamiento con poca carga explosiva que podría haber sido «arrojada» en una bolsa. La principal hipótesis que barajan ahora los agentes es que fuese lanzada desde el exterior. No obstante, fuentes del centro han explicado a este periódico que no se descarta que una persona, aparentemente menor, hubiera accedido al centro («como si se tratase de un ingreso habitual») para dejar una bolsa en el interior que contendría la granada encontrada.

6.- Activistas ecologistas vandalizan la tienda de Zara en la Gran Vía. Una treintena de activistas del movimiento internacional Extinción Rebelión han ocupado y vandalizado la tienda de Zara en la Gran Vía como señal de protesta por el impacto medioambiental de la industria de la moda. Los protestantes, procedentes de más de 20 países, se han pegado al lado de los carteles que anuncian el compromiso de la marca con la COP25 y han instalado carteles que denuncia que la industria de la moda rápida ('fast fashion'), que apuesta por la proliferación de temporadas y prendas de corta vida útil, es el segundo sector de actividad más contaminante del planeta. Los activistas enarbolaron una pancarta que rezaba «Palabras verdes, verdades tóxicas» para resaltar cómo las empresas están utilizando estrategias de 'lavado verde' ante la emergencia climática y ecológica.