Las seis noticias imprescindibles de este martes

1. Al menos 35 muertos al desplomarse el puente de una autopista en Génova. Décenas de muertes y múltiples heridos han resultado heridas después de que un tramo del viaducto de la ciudad italiana de Génova, situada en el noroeste del país, se haya derrumbado. Las autoridades buscan damnificados entre los vehículos que han caído al vacío y bajo los escombros que han resultado del desplome. Vehículos y personas han quedado atrapados entre los escombros del viaducto conocido como puente Ricardo Morandi, llamado así por el arquitecto que lo proyectó. Es uno de los nudos viales mas importantes de Génova, la capital de la Liguria, uniendo la salida de la autopista con el puerto comercial. Los bloques de cemento han caído también sobre viviendas y naves industriales. En primer lugar se ha derrumbado el pilón central del puente, arrastrando al resto del viaducto. Pese a todo, debido al hundimiento del puente Morandi, se ha llegado a la conclución que la falta de mantenimiento y atención pueden haber sido la causa del derrumbamiento.

2. Atropello ante el Parlamento de Londres, que según la Policía es un incidente terrorista. Un coche se ha estrellado contra las barreras que delimitan el Parlamento británico en Londres, en un incidente que se ha saldado con tres heridos y que ha obligado a las fuerzas de seguridad a cerrar la zona como medida de precaución, a la espera de conocer las circunstancias exactas. El siniestro ha tenido lugar a las 7.37 (hora local) y, tras él, ha sido detenido el conductor del vehículo, según la primera información difundida en Twitter por Scotland Yard. Varios peatones han resultado heridos, ha añadido la Policía sin entrar en más detalles. La policía armada ha sacado al hombre del automóvil, un Ford plateado, a punta de pistola en un camino de acceso al Parlamento, y se colocó un «cordón de la Ley de Terrorismo». El hombre está siendo investigado como «sopechoso de terrorismo» según la policía. Medios ingleses han difundido el momento en el que el coche se estrellaba.

3. España acogerá a 60 migrantes del Aquarius por un acuerdo entre seis países. El Gobierno de España acogerá a 60 de los inmigrantes que se encuentran en estos momentos a bordo del Aquarius sin que ningún puerto haya querido recibirlos. Fuentes de Moncloa confirman que el Gobierno «ha coordinado un acuerdo en el que participan seis países» para acordar este reparto. Desde el Gobierno se destaca que «es la primera operación de este tipo de distribución de migrantes entre varios estados europeos». El Gobierno se atribuye el mérito del pacto entre países: «Es un acuerdo que ha sido posible gracias al camino emprendido en junio, cuando el Gobierno de España decidió acoger al Aquarius para resolver una situación humanitaria difícil y poner encima de la mesa de Europa la necesidad de buscar una salida coordinada y común al reto de la gestión de los flujos migratorios». Por otro lado, los países de la Unión Europea no tienen obligación legal de acoger al Aquarius.

4. Fernando Alonso se retira de la Fórmula 1. Fernando Alonso, actual piloto de McLaren-Renault, ha publicado un vídeo en sus redes sociales para anunciar que deja la Fórmula 1. El deportista español, bicampeón del Mundo, dirá adiós a la competición al término de esta temporada. El asturiano debutó con 19 años, y tras 17 años corriendo a los mandos de su monoplaza, se despedirá de la Fórmula 1 con 37 años. El anuncio se ha producido a través de su cuenta de Twitter, a las 17:00. La hora elegida no ha sido casualidad, puesto que ha querido rendir un pequeño homenaje a cada una de las temporadas que ha corrido en la Fórmula 1. Fernando Alonso deja un legado difícil de olvidar, siendo el segundo piloto con más carreras en la historia del deporte -314- y con 32 victorias en su palmarés.

5. «Campeones», «Handía» y «Todos lo saben», las películas españolas preseleccionadas a los Oscar 2019. De los 43 largometrajes nacionales estrenados entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018 que optaban a estar en la preselección, solo tres podían ser candidatos para representar a España en los Oscar 2019, los Premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Finalmente las películas elegidas son «Campeones», «Handia» y «Todos lo saben», ha anunciado el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso. El título definitivo se conocerá el próximo 6 de septiembre.

6. El joven de 350 kilos recibe el alta hospitalaria y es trasladado a casa en un camión. «¡Es una persona, no un animal!», gritaba una de las familiares de Teófilo Rodríguez, el joven de 34 años de más de 350 kilos que ha estado ingresado durante esta semana en el Hospital de Manises (Valencia) cuando ha llegado a la localidad en la que reside en un camión. Rodríguez ha recibido el alta y ha sido trasladado a su casa de Turís, según ha informado la Conselleria de Sanidad. La familia del joven se oponía a que este fuera dado de alta debido a que, según explican, sigue necesitando oxígeno y en su casa de Turís no le podrán seguir curando las llagas que tiene por la espalda. El joven ha sido trasladado en un camión de mercancías hasta Turís, donde ha sido instalado en la sala de espera de pediatría del centro de salud. Así lo ha señalado a EFE su hermana Débora Rodríguez, quien ha indicado que no sabe "qué van a hacer con su hermano", ya que no sabe si podrá pasar la noche en el centro de salud, y ha reclamado que vuelva a ser ingresado en el Hospital.