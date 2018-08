Un coche se ha estrellado este martes contra las barreras que delimitan el Parlamento británico en Londres, en un incidente que se ha saldado con varios heridos y que ha obligado a las fuerzas de seguridad a cerrar la zona como medida de precaución, a la espera de conocer las circunstancias exactas.

El siniestro ha tenido lugar a las 7.37 (hora local) y, tras él, ha sido detenido el conductor del vehículo, según la primera información difundida en Twitter por Scotland Yard. Varios peatones han resultado heridos, ha añadido la Policía sin entrar en más detalles.

La policía londinense ha confirmado que varios peatones habían resultado heridos en el incidente que ha bloqueado el Palacio de Westminster y sus alrededores.

La policía armada ha sacado al hombre del automóvil, un Ford plateado, a punta de pistola en un camino de acceso al Parlamento, y se colocó un «cordón de la Ley de Terrorismo».

Testigos aterrorizados dijeron que parecía que el automóvil fue empujado deliberadamente contra las barreras, y huyeron por temor a que se tratara de otro ataque terrorista en el centro de Londres.

Según la cuenta de Twitter de la policía británica, ninguno de los heridos corre peligro y ya están siendo atendidos por los servicios sanitarios.

La policía ha declarado que no puede determinar de inmediato si el incidente estaba relacionado con el terrorismo.

El testigo presencial Jason Williams ha dichho que vio un automóvil que viajaba «a gran velocidad» cuando se estrelló contra el bolardo, según recoge «Sky News»

Williams ha dicho al medio británico que «la policía se ha tomado su tiempo para entrar», y ha agregado: «Vi salir humo del vehículo. Todo ha sido de alta velocidad y muy, muy dramático».

