Seis noticias imprescindibles de este lunes, 18 de febrero

Actualizado: 18/02/2019 20:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. La Ejecutiva de Ciudadanos ratifica el veto a Sánchez y al PSOE. El Comité Ejecutivo de Ciudadanos, reunido este lunes en la sede nacional del partido, ha apoyado por unanimidad el rechazo a cualquier tipo de pacto postelectoral con Pedro Sánchez, pero también con el PSOE. No cabe ya rectificación alguna por parte del presidente del Gobierno. Y es que la Ejecutiva de Cs ha cerrado filas en torno a Albert Rivera y ha decidido que no irán de la mano con el PSOE bajo ninguna circunstancia en la siguiente legislatura. El secretario general de la formación liberal, José Manuel Villegas, no ha dado lugar a la interpretación y ha dejado claro que «Cs no va a pactar con el PSOE ni con Pedro Sánchez para formar un futuro gobierno».

2. Sondeo del Parlamento Europeo: el PSOE ganaría las elecciones y VOX conseguiría 6 eurodiputados. Los socialistas del PSOE ganarían las elecciones europeas en España y conseguirían 16 escaños, mientras que el desembarco de VOX en la Eurocámara se materializaría con 6 eurodiputados, según la primera proyección de escaños publicada este lunes por el Parlamento Europeo. Los socialistas españoles aumentarían su representación de 14 a 16 eurodiputados y pasarían a ser el principal partido español en el hemiciclo europeo, que tras la recomposición por la salida del Reino Unido a través del «Brexit» dará a España 59 escaños frente a los 54 actuales.

3. Un tratamiento para detener el envejecimiento acelerado de Sammy. La Universidad de Oviedo y el Instituto Salk de EE.UU. logran por primera vez una terapia con efectos permanentes contra la progeria, la enfermedad de los niños ancianos. Como otros niños con progeria, la enfermedad de los niños ancianos, Sammy Basso nació sano y lozano. Solo al cumplir el año de vida, empezaron a aflorar los primeros signos externos e internos de un envejecimiento acelerado. En plena infancia, su cuerpo había empezado a envejecer. Hoy Sammy es un caso único: a sus 23 años es el más longevo de cuantos, como él, tienen progeria, una enfermedad, rara entre las raras, que padecen apenas un centenar de personas en todo el mundo.

4. El Gobierno niega el permiso a los escoltas de Torra para acompañarle a Bruselas. El Gobierno ha denegado el permiso a los Mossos d'Esquadra para que los escoltas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, le acompañen a Bruselas, donde este lunes tiene previsto un acto junto con el expresidente Carles Puigdemont. Según han informado a Efe fuentes policiales, el Ministerio del Interior ha rechazado la preceptiva petición que le planteó la Generalitat para que los mossos, escoltas de Torra, le compañasen hoy a Bruselas, donde coincidirá en un acto con Puigdemont, huido de la justicia española a Bélgica desde finales de 2017.

5. Siete laboristas dejan el partido por oponerse al proyecto de Jeremy Corbyn. El Brexit está causando estragos entre los dos principales partidos del panorama político británico. Con el conservador literalmente partido en dos por el proceso de salida de la UE, hoy le ha tocado al laborista vivir su particular crisis en forma de dimisiones. Siete diputados de la principal formación de la oposición han abandonado su partido para formar un nuevo grupo en el Parlamento llamado Grupo Independiente.

6. La ACB asume «fallos graves» en el final del clásico. Casi 24 horas después de lo ocurrido la ACB emitió un comunicado para explicar lo ocurrido en los últimos minutos de la final de Copa. En el mismo, su presidente Antonio Martín reconocía los errores arbitrales y pedía comprensión a los aficionados por lo ocurrido. «Es evidente que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido. Por primera vez hemos puesto a disposición de todo el mundo la imagen del ' instant replay' y por tanto toda la actuación en referencia a la jugada es pública y los aficionados han podido ver en directo exactamente lo que han revisado y la decisión que han tomado los árbitros.