Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 22 de julio

1. El brote de casos de coronavirus en España, el peor de toda la Unión Europea . El fuerte repunte de casos de coronavirus en España no tiene comparación en la Unión Europea. Mientras en Italia, Alemania y el recién salido Reino Unido continúan en descenso, y en Francia aumentan ligeramente, en España se han duplicado en las últimas dos semanas, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los 9.578 casos diagnosticados en las últimas dos semanas, según datos de la OMS hasta el 20 de julio, superan al resto de los 27 miembros. Suponen más casos que Reino Unido (9.376), el país con más contagios acumulados desde el inicio de la pandemia, actualmente en periodo de transición en la UE tras su salida efectiva en enero pasado. Rumanía (8.845), Francia (7.714), Suecia (5.862) y Alemania (5.269) son los siguientes con más casos.

2. Bruselas exige la reforma laboral como herramienta para activar la recuperación y pide más flexibilidad . Europa impondría la reforma laboral como condición para inyectar fondos a la economía española . ABC lo adelantaba días previos a las negociaciones históricas que durante cuatro días han tenido en vilo a nuestro país. Hoy es un hecho que Pedro Sánchez ha tenido que ceder y que esa reforma no se toca, porque forma parte del paquete negociador de las millonarias ayudas que llegarán a España. El acuerdo con Bildu no es solo papel mojado, sino que, además, el Gobierno de coalición, aunque siga negando la mayor, deberá ir un paso más allá, flexibilizar aún más el mercado y poner freno a la dualidad y a la temporalidad -cuatro de cada diez contratos que se firman duran menos de siete días-, además de extremar los controles sobre los subsidios, entre ellos el nuevo ingreso mínimo.

3. Laura Borràs comparece en el Supremo por 18 contratos adjudicados a dedo a un amigo . El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres ha citado este miércoles a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borrás para tomarle declaración en calidad de investigada por delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que presuntamente cometió durante la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). La citación se produce después de que el instructor de la causa recibiera a finales de junio la autorización del Congreso de los Diputados para investigar a la portavoz de JxCat, que por dicha condición es aforada ante el alto tribunal.

4. ABC entrevista a Fernando Sánchez Costa, presidente de Societat Civil Catalana: «El secesionismo nos robó una década, no perdamos otra» . La entidad constitucionalista Societat Civil Catalana (SCC) pretende ser la agitadora de un cambio cultural, casi de marco mental, tras diez años de procés, que sirva de base para el cambio político en Cataluña. A la espera de elecciones autonómicas, los socios de SCC ratifican a Sánchez Costa al frente de la entidad . «Creo que el proceso de ruptura unilateral está muerto, y ellos lo saben perfectamente. Pero que el esprint haya acabado no significa que su objetivo siga siendo el mismo: la independencia. En la próxima década, España se juega su futuro, su pervivencia: no tanto su estructura política, pero sí su contenido como forma cultural, y, por tanto, como nación», asegura Sánchez Costa en líneas de la sección España.

5. El PSOE retira el veto a la concertada para evitar la primera derrota de Sánchez . PSOE y Podemos se vieron obligados ayer a rectificar su ataque ideológico a la educación concertada para intentar evitar la primera derrota parlamentaria de la legislatura. La exclusión de esta escuela de las nuevas ayudas públicas era posible porque Vox se ausentó de las votaciones y negociaciones de la Comisión para la Reconstrucción. Pero el grupo que preside Santiago Abascal asistió ayer al debate sobre el dictamen final y dejó en el aire su participación en la votación definitiva que se cerrará hoy .

6. Un asteroide «potencialmente peligroso» se acerca a la Tierra este viernes . Este viernes, la Tierra recibirá de nuevo la visita del asteroide 2020ND . Si bien acaba de ser descubierto hace apenas unas semanas por los astrónomos, en realidad esta roca espacial mantiene una órbita alrededor del Sol que lo acerca a nuestro planeta y a Marte cada cierto tiempo. Según los cálculos de los científicos, 2020ND se nos ha acercado anteriormente en 1929, en 1932, 1945, 1960, 1990 y, la última vez, en 2005. Y no será la última vez que nos visite, ya que su trayectoria indica que lo volverá a hacer en 3035. Sin embargo, esta vez será el momento en el que 2020ND, que mide aproximadamente 160 metros de largo, se nos acerque más. Concretamente, a unos 5,5 millones de kilómetros, lo que no supone ningún riesgo para nosotros.