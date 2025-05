El PSOE retira el veto a la concertada para evitar la primera derrota de Sánchez

PSOE y Podemos se vieron obligados ayer a rectificar su ataque ideológico a la educación concertada para intentar evitar la primera derrota parlamentaria de la legislatura. La exclusión de esta escuela de las nuevas ayudas públicas era posible porque Vox se ausentó ... de las votaciones y negociaciones de la Comisión para la Reconstrucción. Pero el grupo que preside Santiago Abascal asistió ayer al debate sobre el dictamen final y dejó en el aire su participación en la votación definitiva que se cerrará hoy. Todos los grupos parlamentarios daban por hecho su voto en contra de los cuatro bloques y esta posibilidad ponía en peligro la aprobación del paquete de medidas sociales en el que se incluía el veto a la educación concertada. No en vano, este apartado llegó al hemiciclo con los únicos votos a favor de PSOE y Podemos.

En un intento de evitar el primer gran fracaso parlamentario de la coalición, los socialistas iniciaron negociaciones con ERC, incluyendo la introducción de una enmienda que elimina ese veto directo para lograr tanto el apoyo de los republicanos como la abstención de otros partidos como JpC, contrarios al ataque a esta escuela.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián , no quiso adelantar ayer el sentido de su voto, pero su «sí» evitaría hoy esa derrota de los socialistas, incluso aunque Vox votara en contra.

Paralelamente a las negociaciones para salvar el bloque de políticas sociales, los socialistas mantuvieron abierto el diálogo abierto con los populares en busca de un acuerdo en las materias de Sanidad y Unión Europea.

En busca de otro consenso

Según fuentes de ambos partidos, el pacto en ambas materias se encontraba ayer muy adelantado y su cierre se daba por hecho con carácter inminente. Las negociaciones fructificaron a mayor velocidad en la posición ante la Unión Europea en la que tanto PP como PSOE auguraban un acuerdo global. En Sanidad el pacto se encontraba avanzado, sobre todo tras la aceptación de los socialistas de la creación de una Autoridad Nacional de Salud. Este organismo era una propuesta de los populares incluida en el «Plan Cajal» presentado hace varias semanas por el presidente del partido, Pablo Casado , al que el grupo mayoritario se venía resistiendo lo que, de hecho, evitó su acuerdo en las semanas previas.

El primer partido de la oposición se ha abstenido hasta ahora en las votaciones de ambos bloques pero el cierre de un acuerdo le llevaría a votar «sí» y a forjar un consenso mayoritario en ambas materias.

Pese a sus esfuerzos negociadores de las últimas horas, los socialistas tuvieron que aguantar un buen chaparrón de críticas durante el debate. Muchas provenientes de socios de investidura como el PNV o Bildu. La mayoría por la falta de concreción, de guión y de ambición del dictamen final, pero también por la estrategia negociadora de la portavoz socialista, Adrina Lastra .

El presidente de la Comisión para la Reconstrucción, Patxi López, hizo arrancó la sesión con una apelación a la unidad antes de la votación definitiva y advirtió al pleno que «España no puede permitirse lucha contra sí misma» mientras Lastra reclamó «un acuerdo de país». La posición del PP fue defendida por la exministra Ana Pastor quién reivindicó la política de acuerdo sobre la de confrontación. «Estamos obligado a garantizar que los efectos de la pandemia no pongan en riesgo el futuro de las próximas generaciones», recordó a sus señorías, pidiendo el fin de las políticas de «tierra quemada».

Estas apelaciones de PP y PSOE no sirvieron a Vox cuyo diputado, Juan Luis Steegmann , tachó e la Comisión para la Reconstrucción de «farsa» y «trampantojo».

Acuerdo parcial

No obstante, y pese al aumento de sintonía entre los dos partidos mayoritarios, su probable acuerdo será, en todo caso parcial, ya que no se extenderá a los otros dos paquetes del Dictamen para la Reconstrucción: economía y políticas sociales. Las medidas para la reactivación económica saldrán adelante por mayoría simple al no aceptar el PP los coqueteos de los socialistas con la derogación de la reforma laboral, las subidas de impuestos o el aumento de la deuda pública. En materia de políticas sociales, la retirada del veto a la concertada resulta insuficiente para los populares y para Cs ya que, según las fuentes parlamentarias consultadas por ABC, el texto final no especifica que el dinero irá también para la concertada. Ambos votarán en contra.

También lo hará JpC, partido para el que este enjuague tampoco es suficiente. Su portavoz, Ferrán Bel , aseguró en el pleno que el tema de la concertada era una «barrera infranqueable» y que se sentía «desconcertado» con la enmienda que, a su juicio, recoge la «literalidad del voto particular de Cs». «Que suban y nos digan si van a tratar a la concertada como la pública y modificamos el voto», espetó a Lastra.

La enmienda original que amenazó con reventar la votación y que ahora se ha rectificado de una forma que no acaba de convencer a los partidos conservadores, apuesta por un «incremento de los recursos públicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa».

No convence

En la transaccional se elimina el último párrafo y se afirma que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atienden al alumnado en situación de vulnerabilidad». Un cambio insuficiente para que el Partido Popular o Ciudadanos cambien su voto en contra. De hecho, los populares decidieron mantener la enmienda que presentaron y en la que piden expresamente que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública y la educación sostenida con fondos públicos».

Esta modificación solo parece que podría hacer cambiar su voto a JpC, desde el «no» a la abstención, por lo que si Ciudadanos se mantiene en el voto en contra, la posibilidad de que esta enmienda de los populares triunfe y la concertada reciba también inversión pública está pendiente de otras negociaciones que lleve a cabo el PSOE con otras formaciones políticas. Igualmente, al cierre de esta edición, la formación de Santiago Abascal todavía no había desvelado si asistirá hoy al pleno y votará los cuatro dictámenes. De la intervención de ayer de su portavoz no quedaba clara su participación.

Quien si confirmó que votará en contra del paquete de medidas socailes fue la portavoz de Coalición Canarias , Ana Oramas , quien arremetió contra la «carga ideológica» que el PSOE ha añadido al dictamen social al excluir la concertada; así como el diputado de UPN Carlos García Adanero, al denunciar el «ataque furibundo» a la concertada. Igualmente, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, denunció que el PSOE y Podemos «han llevado innecesariamente el texto al terreno ideológico, lo que hacía imposible el acuerdo».