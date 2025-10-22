El presidente de la mesa de Belate trató de influir en un segundo técnico: «No le gustaba que saliera esa empresa»

Un segundo ingeniero, vocal en la mesa de contratación que adjudicó las obras en los túneles de Belate (Navarra) a Servinabar, ha reconocido comentarios del presidente del órgano entorno a las empresas que se presentaron a la licitación. Según ha explicado Francisco José Ansorena este ... miércoles, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Jesús Polo, el funcionario blindado por el Gobierno de María Chivite al frente de la mesa, le comentó que «no le gustaría que saliera esa empresa».

(Noticia en ampliación)

