Suscribete a
ABC Premium

El presidente de la mesa de Belate trató de influir en un segundo técnico: «No le gustaba que saliera esa empresa»

Jesús Polo, blindado por María Chivite, comentó que había tenido una «experiencia negativa» con una mercantil 'rival' de Servinabar en la licitación

Un técnico de la mesa que adjudicó la mayor obra a Servinabar admite presiones del funcionario blindado por Chivite

Francisco José Ansorena, vocal en la mesa de adjudicación de las obras en los túneles de Belate
Francisco José Ansorena, vocal en la mesa de adjudicación de las obras en los túneles de Belate efe
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un segundo ingeniero, vocal en la mesa de contratación que adjudicó las obras en los túneles de Belate (Navarra) a Servinabar, ha reconocido comentarios del presidente del órgano entorno a las empresas que se presentaron a la licitación. Según ha explicado Francisco José Ansorena este ... miércoles, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Jesús Polo, el funcionario blindado por el Gobierno de María Chivite al frente de la mesa, le comentó que «no le gustaría que saliera esa empresa».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app